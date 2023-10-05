https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900579640.html

ВКС поразили четыре пункта ВСУ в ДНР

ВКС поразили четыре пункта ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.10.2023

ВКС поразили четыре пункта ВСУ в ДНР

Российские бомбардировщики нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Торского и Серебрянки, заявил РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T05:02

2023-10-05T05:02

2023-10-05T05:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские бомбардировщики нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Торского и Серебрянки, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка", — сообщил Савчук.Кроме того, в районе Торского выступа группировка ударила по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на этом участке составили более 50 военнослужащих.Также, по словам собеседника агентства, подразделения "Центра" подавили около 25 артиллерийских расчетов ВСУ.

https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность