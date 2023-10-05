https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900579640.html
ВКС поразили четыре пункта ВСУ в ДНР
ВКС поразили четыре пункта ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.10.2023
ВКС поразили четыре пункта ВСУ в ДНР
Российские бомбардировщики нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Торского и Серебрянки, заявил РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T05:02
2023-10-05T05:02
2023-10-05T05:06
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские бомбардировщики нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Торского и Серебрянки, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка", — сообщил Савчук.Кроме того, в районе Торского выступа группировка ударила по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на этом участке составили более 50 военнослужащих.Также, по словам собеседника агентства, подразделения "Центра" подавили около 25 артиллерийских расчетов ВСУ.
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВКС поразили четыре пункта ВСУ в ДНР
МО: ВКС поразили четыре пункта ВСУ у Торского и Серебрянки
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские бомбардировщики нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Торского и Серебрянки, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка", — сообщил Савчук.
Кроме того, в районе Торского выступа группировка ударила по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины
. Потери противника на этом участке составили более 50 военнослужащих.
Также, по словам собеседника агентства, подразделения "Центра" подавили около 25 артиллерийских расчетов ВСУ.
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