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Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства - РИА Новости, 05.10.2023
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17:40 05.10.2023 (обновлено: 19:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/sotsobyazatelstva-1900759800.html
Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства
Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства
Все ранее заявленные планы развития РФ, все социальные обязательства в полной мере выполняются, ошибочно считать, что государство тратит много денег на "пушки"... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:40
2023-10-05T19:49
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все ранее заявленные планы развития РФ, все социальные обязательства в полной мере выполняются, ошибочно считать, что государство тратит много денег на "пушки" и забыло про "масло", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."Сказать о том, что мы чрезмерно тратим, много денег на пушки и забыли про масло - это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением, все в полной мере выполняются", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства

Путин: Россия в полной мере выполняет все соцобязательства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все ранее заявленные планы развития РФ, все социальные обязательства в полной мере выполняются, ошибочно считать, что государство тратит много денег на "пушки" и забыло про "масло", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Сказать о том, что мы чрезмерно тратим, много денег на пушки и забыли про масло - это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением, все в полной мере выполняются", - сказал Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне
6 февраля, 16:51
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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