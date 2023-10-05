https://ria.ru/20231005/sotsobyazatelstva-1900759800.html

Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства

Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства

Все ранее заявленные планы развития РФ, все социальные обязательства в полной мере выполняются, ошибочно считать, что государство тратит много денег на "пушки"... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:40

2023-10-05T17:40

2023-10-05T19:49

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все ранее заявленные планы развития РФ, все социальные обязательства в полной мере выполняются, ошибочно считать, что государство тратит много денег на "пушки" и забыло про "масло", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."Сказать о том, что мы чрезмерно тратим, много денег на пушки и забыли про масло - это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением, все в полной мере выполняются", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230206/obyazatelstva-1850091934.html

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россия, владимир путин