https://ria.ru/20231005/sotsobyazatelstva-1900759800.html
Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства
Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства
Все ранее заявленные планы развития РФ, все социальные обязательства в полной мере выполняются, ошибочно считать, что государство тратит много денег на "пушки"... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:40
2023-10-05T17:40
2023-10-05T19:49
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все ранее заявленные планы развития РФ, все социальные обязательства в полной мере выполняются, ошибочно считать, что государство тратит много денег на "пушки" и забыло про "масло", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."Сказать о том, что мы чрезмерно тратим, много денег на пушки и забыли про масло - это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением, все в полной мере выполняются", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230206/obyazatelstva-1850091934.html
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россия, владимир путин
Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет все соцобязательства
Путин: Россия в полной мере выполняет все соцобязательства
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все ранее заявленные планы развития РФ, все социальные обязательства в полной мере выполняются, ошибочно считать, что государство тратит много денег на "пушки" и забыло про "масло", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Сказать о том, что мы чрезмерно тратим, много денег на пушки и забыли про масло - это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением, все в полной мере выполняются", - сказал Путин.
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