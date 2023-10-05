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Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то - РИА Новости, 05.10.2023
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17:55 05.10.2023 (обновлено: 19:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/sotrudnichestvo-1900765809.html
Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то
Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то
Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:55
2023-10-05T19:49
китай
владимир путин
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Вся эта работа не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас, России и Китая, так и для наших партнеров во всем мире", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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китай, владимир путин, россия
Китай, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то

Путин: сотрудничество с Китаем носит созидательный характер

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вся эта работа не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас, России и Китая, так и для наших партнеров во всем мире", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Эксперт рассказал, как Запад хочет рассорить Китай и Россию
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