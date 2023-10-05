https://ria.ru/20231005/sotrudnichestvo-1900765809.html
Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то
Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то
Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:55
2023-10-05T17:55
2023-10-05T19:49
китай
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Вся эта работа не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас, России и Китая, так и для наших партнеров во всем мире", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владимир путин, россия
Китай, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то
Путин: сотрудничество с Китаем носит созидательный характер
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вся эта работа не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас, России и Китая, так и для наших партнеров во всем мире", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Эксперт рассказал, как Запад хочет рассорить Китай и Россию