https://ria.ru/20231005/sotrudnichestvo-1900765809.html

Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то

Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то

Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:55

2023-10-05T17:55

2023-10-05T19:49

китай

владимир путин

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Вся эта работа не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас, России и Китая, так и для наших партнеров во всем мире", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html

китай

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китай, владимир путин, россия