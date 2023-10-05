https://ria.ru/20231005/smi-1900674011.html
СМИ: на северо-востоке Сирии коалиция США сбила турецкий беспилотник
СМИ: на северо-востоке Сирии коалиция США сбила турецкий беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: на северо-востоке Сирии коалиция США сбила турецкий беспилотник
Турецкий беспилотник Bayraktar был сбит ракетой возглавляемой США международной коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:46
2023-10-05T13:46
2023-10-05T13:50
в мире
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яшар гюлер
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КАИР, 5 окт - РИА Новости. Турецкий беспилотник Bayraktar был сбит ракетой возглавляемой США международной коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники. "Турецкий беспилотник Bayraktar сбит около поселения Телль-Бейдар на северо-западе Эль-Хасеке", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, беспилотник оказался в воздушном пространстве над базой коалиции, после чего был сбит ее ракетой. Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что все объекты и деятельность запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (PПК) в Сирии и Ираке будут законными целями вооруженных сил Турции, борьба с терроризмом будет продолжаться с нарастающей интенсивностью. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство*" запрещена в РФ). И если в Ираке они оказывают помощь по запросу властей страны, то в Сирии действуют без разрешения Дамаска. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. * Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html
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в мире, сирия, сша, ирак, яшар гюлер, исламское государство
В мире, Сирия, США, Ирак, Яшар Гюлер, Исламское государство
СМИ: на северо-востоке Сирии коалиция США сбила турецкий беспилотник
Al-Mayadeen: на северо-востоке Сирии коалиция во главе с США сбила турецкий БПЛА