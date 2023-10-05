https://ria.ru/20231005/sandu-1900644497.html

Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами

Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами - РИА Новости, 05.10.2023

Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами

Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что Майя Санду покинет страну перед президентскими выборами, чтобы не отвечать за совершенные на посту главы... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:24

2023-10-05T12:24

2023-10-05T12:24

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что Майя Санду покинет страну перед президентскими выборами, чтобы не отвечать за совершенные на посту главы государства нарушения. Президентские выборы в Молдавии ожидаются осенью 2024 года. Санду пока официально не подтвердила, что будет баллотироваться на второй срок, но и не исключила подобной возможности. "Думаю, что ближе к президентским выборам Майя Санду сбежит из страны. Ее здесь ничего не держит. Однако где бы она ни находилась, ей придется ответить за все беззакония", - заявил Додон в эфире в соцсетях. По его словам, президент уже подписала скандальные поправки в избирательный кодекс, которые запрещают представителям оппозиции участвовать в выборах, если они подозреваются в незаконном финансировании политсил, несмотря на то, что эти поправки были приняты парламентом с нарушениями. "Санду приняла хороший закон, который позволяет судить людей, не находящихся в стране. Этот закон будет использован в конечном итоге по отношению и к ней, и ко всем, кто выполняет сегодня ее приказы и рассчитывает сбежать из Молдавии про удобном случае", - заявил Додон. Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого решения спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание законодательного собрания. После обсуждения проект по поправкам в кодекс о выборах был принят депутатами ПДС сразу в двух чтениях. Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон