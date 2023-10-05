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Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами - РИА Новости, 05.10.2023
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12:24 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/sandu-1900644497.html
Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами
Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами - РИА Новости, 05.10.2023
Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами
Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что Майя Санду покинет страну перед президентскими выборами, чтобы не отвечать за совершенные на посту главы... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:24
2023-10-05T12:24
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что Майя Санду покинет страну перед президентскими выборами, чтобы не отвечать за совершенные на посту главы государства нарушения. Президентские выборы в Молдавии ожидаются осенью 2024 года. Санду пока официально не подтвердила, что будет баллотироваться на второй срок, но и не исключила подобной возможности. "Думаю, что ближе к президентским выборам Майя Санду сбежит из страны. Ее здесь ничего не держит. Однако где бы она ни находилась, ей придется ответить за все беззакония", - заявил Додон в эфире в соцсетях. По его словам, президент уже подписала скандальные поправки в избирательный кодекс, которые запрещают представителям оппозиции участвовать в выборах, если они подозреваются в незаконном финансировании политсил, несмотря на то, что эти поправки были приняты парламентом с нарушениями. "Санду приняла хороший закон, который позволяет судить людей, не находящихся в стране. Этот закон будет использован в конечном итоге по отношению и к ней, и ко всем, кто выполняет сегодня ее приказы и рассчитывает сбежать из Молдавии про удобном случае", - заявил Додон. Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого решения спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание законодательного собрания. После обсуждения проект по поправкам в кодекс о выборах был принят депутатами ПДС сразу в двух чтениях. Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон
Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами

Додон: Санду сбежит из Молдавии перед выборами, чтобы не отвечать за беззакония

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что Майя Санду покинет страну перед президентскими выборами, чтобы не отвечать за совершенные на посту главы государства нарушения.
Президентские выборы в Молдавии ожидаются осенью 2024 года. Санду пока официально не подтвердила, что будет баллотироваться на второй срок, но и не исключила подобной возможности.
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"Думаю, что ближе к президентским выборам Майя Санду сбежит из страны. Ее здесь ничего не держит. Однако где бы она ни находилась, ей придется ответить за все беззакония", - заявил Додон в эфире в соцсетях. По его словам, президент уже подписала скандальные поправки в избирательный кодекс, которые запрещают представителям оппозиции участвовать в выборах, если они подозреваются в незаконном финансировании политсил, несмотря на то, что эти поправки были приняты парламентом с нарушениями.
"Санду приняла хороший закон, который позволяет судить людей, не находящихся в стране. Этот закон будет использован в конечном итоге по отношению и к ней, и ко всем, кто выполняет сегодня ее приказы и рассчитывает сбежать из Молдавии про удобном случае", - заявил Додон.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого решения спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание законодательного собрания. После обсуждения проект по поправкам в кодекс о выборах был принят депутатами ПДС сразу в двух чтениях.
Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
 
В миреМолдавияМайя СандуИгорь Додон
 
 
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