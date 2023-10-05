https://ria.ru/20231005/ruppur-1900655356.html

Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш

Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 05.10.2023

Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш

Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:47

2023-10-05T12:47

2023-10-05T13:59

бангладеш

в мире

владимир путин

экономика

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг принимает участие в режиме видеоконференцсвязи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур"."Российские и бангладешские инженеры, атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно. И сооружение АЭС идет по графику. Ежедневно на стройке задействованы более 20 тысяч человек, большинство из которых, об этом тоже уже говорили, - это граждане Бангладеш", - сказал президент РФ в ходе церемонии.Путин поздравил с новым значимым этапом строительства первой АЭС в Бангладеш, отметив, что этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и вносит значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики. Он также отметил, что он и премьер-министр Народной Республики постоянно держали строительство станции на личном контроле."Бангладеш - наш давний друг и добрый партнер, с которым мы взаимодействуем на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Основы российско-бангладешских отношений были заложены более полувека назад, когда в начале 70-х годов Советский Союз оказывал поддержку народу Восточной Бенгалии в его борьбе за независимость, а затем и в становлении нового государства Бангладеш", - сказал Путин."Росатом" осуществляет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.

https://ria.ru/20231005/aes-1900645332.html

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бангладеш, в мире, владимир путин, экономика, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"