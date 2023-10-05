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Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 05.10.2023
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12:47 05.10.2023 (обновлено: 13:59 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ruppur-1900655356.html
Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш
Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 05.10.2023
Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:47
2023-10-05T13:59
бангладеш
в мире
владимир путин
экономика
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг принимает участие в режиме видеоконференцсвязи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур"."Российские и бангладешские инженеры, атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно. И сооружение АЭС идет по графику. Ежедневно на стройке задействованы более 20 тысяч человек, большинство из которых, об этом тоже уже говорили, - это граждане Бангладеш", - сказал президент РФ в ходе церемонии.Путин поздравил с новым значимым этапом строительства первой АЭС в Бангладеш, отметив, что этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и вносит значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики. Он также отметил, что он и премьер-министр Народной Республики постоянно держали строительство станции на личном контроле."Бангладеш - наш давний друг и добрый партнер, с которым мы взаимодействуем на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Основы российско-бангладешских отношений были заложены более полувека назад, когда в начале 70-х годов Советский Союз оказывал поддержку народу Восточной Бенгалии в его борьбе за независимость, а затем и в становлении нового государства Бангладеш", - сказал Путин."Росатом" осуществляет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.
https://ria.ru/20231005/aes-1900645332.html
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бангладеш, в мире, владимир путин, экономика, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Бангладеш, В мире, Владимир Путин, Экономика, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш

Путин: строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок АЭС "Руппур" в Бангладеш. 5 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок АЭС Руппур в Бангладеш. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок АЭС "Руппур" в Бангладеш. 5 октября 2023
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг принимает участие в режиме видеоконференцсвязи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур".
"Российские и бангладешские инженеры, атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно. И сооружение АЭС идет по графику. Ежедневно на стройке задействованы более 20 тысяч человек, большинство из которых, об этом тоже уже говорили, - это граждане Бангладеш", - сказал президент РФ в ходе церемонии.
Путин поздравил с новым значимым этапом строительства первой АЭС в Бангладеш, отметив, что этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и вносит значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики. Он также отметил, что он и премьер-министр Народной Республики постоянно держали строительство станции на личном контроле.
"Бангладеш - наш давний друг и добрый партнер, с которым мы взаимодействуем на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Основы российско-бангладешских отношений были заложены более полувека назад, когда в начале 70-х годов Советский Союз оказывал поддержку народу Восточной Бенгалии в его борьбе за независимость, а затем и в становлении нового государства Бангладеш", - сказал Путин.
"Росатом" осуществляет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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БангладешВ миреВладимир ПутинЭкономикаАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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