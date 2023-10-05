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Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 05.10.2023
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11:53 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ruppur-1900632183.html
Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"
Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 05.10.2023
Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси наряду с президентом России Владимиром Путиным будет участвовать в церемонии завоза российского ядерного топлива на бангладешскую... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:53
2023-10-05T11:53
магатэ
рафаэль гросси
владимир путин
аэс руппур
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси наряду с президентом России Владимиром Путиным будет участвовать в церемонии завоза российского ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков"На церемонии, разумеется, кроме самого президента будут принимать (участие - ред.) и гендиректор "Росатома" Лихачев, министр науки и технологий Бангладеш, директор строительства станции "Руппур". Из штаб-квартиры МАГАТЭ будет присутствовать генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль - ред.) Гросси. Все, разумеется, осуществляется под самым тщательным необходимым надзором этого международного агентства", - сказал Песков журналистам.По его словам, торжественная церемония завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС "Руппур" - очень важное мероприятие."Собственно, Российская Федерация, "Росатом" продолжает выполнять грандиозные проекты по созданию объектов мирного атома в зарубежных странах. Лишний раз подтверждает свою надежность", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230919/iaea-1897407570.html
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магатэ, рафаэль гросси, владимир путин, аэс руппур, в мире, бангладеш
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, АЭС Руппур, В мире, Бангладеш
Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"

Песков: Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"

© Фото : РосатомСтроительство АЭС "Руппур" в Бангладеш
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Росатом
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси наряду с президентом России Владимиром Путиным будет участвовать в церемонии завоза российского ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"На церемонии, разумеется, кроме самого президента будут принимать (участие - ред.) и гендиректор "Росатома" Лихачев, министр науки и технологий Бангладеш, директор строительства станции "Руппур". Из штаб-квартиры МАГАТЭ будет присутствовать генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль - ред.) Гросси. Все, разумеется, осуществляется под самым тщательным необходимым надзором этого международного агентства", - сказал Песков журналистам.
По его словам, торжественная церемония завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС "Руппур" - очень важное мероприятие.
"Собственно, Российская Федерация, "Росатом" продолжает выполнять грандиозные проекты по созданию объектов мирного атома в зарубежных странах. Лишний раз подтверждает свою надежность", - добавил Песков.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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МАГАТЭРафаэль ГроссиВладимир ПутинАЭС РуппурВ миреБангладеш
 
 
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