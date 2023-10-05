https://ria.ru/20231005/ruppur-1900632183.html

Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"

Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 05.10.2023

Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси наряду с президентом России Владимиром Путиным будет участвовать в церемонии завоза российского ядерного топлива на бангладешскую... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:53

2023-10-05T11:53

2023-10-05T11:53

магатэ

рафаэль гросси

владимир путин

аэс руппур

в мире

бангладеш

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси наряду с президентом России Владимиром Путиным будет участвовать в церемонии завоза российского ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков"На церемонии, разумеется, кроме самого президента будут принимать (участие - ред.) и гендиректор "Росатома" Лихачев, министр науки и технологий Бангладеш, директор строительства станции "Руппур". Из штаб-квартиры МАГАТЭ будет присутствовать генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль - ред.) Гросси. Все, разумеется, осуществляется под самым тщательным необходимым надзором этого международного агентства", - сказал Песков журналистам.По его словам, торжественная церемония завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС "Руппур" - очень важное мероприятие."Собственно, Российская Федерация, "Росатом" продолжает выполнять грандиозные проекты по созданию объектов мирного атома в зарубежных странах. Лишний раз подтверждает свою надежность", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230919/iaea-1897407570.html

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магатэ, рафаэль гросси, владимир путин, аэс руппур, в мире, бангладеш