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Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"
Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 05.10.2023
Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси наряду с президентом России Владимиром Путиным будет участвовать в церемонии завоза российского ядерного топлива на бангладешскую... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:53
2023-10-05T11:53
2023-10-05T11:53
магатэ
рафаэль гросси
владимир путин
аэс руппур
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси наряду с президентом России Владимиром Путиным будет участвовать в церемонии завоза российского ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков"На церемонии, разумеется, кроме самого президента будут принимать (участие - ред.) и гендиректор "Росатома" Лихачев, министр науки и технологий Бангладеш, директор строительства станции "Руппур". Из штаб-квартиры МАГАТЭ будет присутствовать генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль - ред.) Гросси. Все, разумеется, осуществляется под самым тщательным необходимым надзором этого международного агентства", - сказал Песков журналистам.По его словам, торжественная церемония завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС "Руппур" - очень важное мероприятие."Собственно, Российская Федерация, "Росатом" продолжает выполнять грандиозные проекты по созданию объектов мирного атома в зарубежных странах. Лишний раз подтверждает свою надежность", - добавил Песков.
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магатэ, рафаэль гросси, владимир путин, аэс руппур, в мире, бангладеш
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, АЭС Руппур, В мире, Бангладеш
Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"
Песков: Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"