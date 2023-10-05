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Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 05.10.2023 (обновлено: 19:47 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/rossiya-1900752753.html
Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, заявил Путин
Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, какую цивилизацию защищают те, кто находится по противоположную линию фронта специальной военной операции, РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:26
2023-10-05T19:47
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, какую цивилизацию защищают те, кто находится по противоположную линию фронта специальной военной операции, Россия защищает свою цивилизацию и своих людей."Ну, это прежде всего, я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта находятся, но мы защищаем свои традиции и свою культуру, и своих людей", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на вопрос о том, можно ли охарактеризовать специальную военную операцию как цивилизационный конфликт.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей" – Путин об СВО
"Мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей" – Путин об СВО
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, заявил Путин

Путин: Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, людей

Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, какую цивилизацию защищают те, кто находится по противоположную линию фронта специальной военной операции, Россия защищает свою цивилизацию и своих людей.
"Ну, это прежде всего, я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта находятся, но мы защищаем свои традиции и свою культуру, и своих людей", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на вопрос о том, можно ли охарактеризовать специальную военную операцию как цивилизационный конфликт.
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В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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