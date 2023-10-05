https://ria.ru/20231005/rossiya-1900741814.html
Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе
Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе
Россия - излюбленная тема ряда политиканов на Западе, мы к этому исторически привыкли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:01
2023-10-05T17:01
2023-10-05T17:18
россия
политика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия - излюбленная тема ряда политиканов на Западе, мы к этому исторически привыкли, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что во многих странах Запада правящие элиты принуждают граждан принимать нормы и правила, постоянно находя внешних виновников растущих внутренних проблем."Россия - излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, политика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Политика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе
Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе