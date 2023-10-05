https://ria.ru/20231005/rossiya-1900741814.html

Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе

Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал Россию излюбленной темой некоторых политиканов на Западе

Россия - излюбленная тема ряда политиканов на Западе, мы к этому исторически привыкли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:01

2023-10-05T17:01

2023-10-05T17:18

россия

политика

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия - излюбленная тема ряда политиканов на Западе, мы к этому исторически привыкли, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что во многих странах Запада правящие элиты принуждают граждан принимать нормы и правила, постоянно находя внешних виновников растущих внутренних проблем."Россия - излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900747434.html

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россия, политика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"