https://ria.ru/20231005/razvedsistemy-1900585020.html

Rheinmetall передал Киеву новую партию разведсистем, пишут СМИ

Rheinmetall передал Киеву новую партию разведсистем, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2023

Rheinmetall передал Киеву новую партию разведсистем, пишут СМИ

Германский оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал осуществлять поставки новой партии разведывательных систем SurveilSpire для ВСУ,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T07:53

2023-10-05T07:53

2023-10-05T07:57

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал осуществлять поставки новой партии разведывательных систем SurveilSpire для ВСУ, сообщает украинское агентство УНН. "Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Заказ для Украины оплатило правительство Германии. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро", - приводит сообщение Rheinmetall украинское агентство УНН. Отмечается, что системы включает беспроводные каналы связи, в частности, 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт, передает агентство. "Rheinmetall сотрудничает над проектом с эстонской компанией DefSecIntel", - отметили в концерне. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900295978.html

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в мире, германия, украина, нато, вооруженные силы украины