https://ria.ru/20231005/rassledovanie-1900728228.html

В ФРГ начали расследование по подозрению в покушении на лидера АдГ

В ФРГ начали расследование по подозрению в покушении на лидера АдГ - РИА Новости, 05.10.2023

В ФРГ начали расследование по подозрению в покушении на лидера АдГ

Началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений лидеру немецкой партии АдГ Тино Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:30

2023-10-05T16:30

2023-10-05T16:34

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в мире

тино крупалла

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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений лидеру немецкой партии АдГ Тино Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии изданию Welt. В среду вечером Крупаллу госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. По данным издания Junge Freiheit, к нападению причастны двое молодых мужчин, которые задержаны силами правопорядка. Издание Passauer Neue Presse со ссылкой на пресс-секретаря Крупаллы в четверг сообщило, что тот все еще находится в отделе интенсивной терапии в больнице в ФРГ, у него нашли след от укола, сделанный, предположительно, напавшими на него неизвестными. "Из высказываний очевидцев мы узнали, что несколько человек делали селфи с Крупаллой. Но ни из высказываний Крупаллы, ни из высказываний рядом стоявших людей не следует, что в этот момент были совершены какие-то заметные действия", - заявила пресс-секретарь. Она уточнила, что хотя очевидцы не сообщали о каком-либо явном нападении и агрессивных действиях неизвестных, прокуратура все же начала расследование по подозрению в нанесении политику телесных повреждений. "Крупалла почувствовал боль в плече, а потом по причине плохого самочувствия он получил медицинскую помощь и отправился на лечение в клинику Ингольштадт", - добавила она. На плече затем нашли покраснение и припухлость, однако на месте происшествия шприца найдено не было. На данный момент проводится анализ крови политика и экспертиза его одежды на предмет проколов, которые могли быть результатом укола шприцем. Спикер прокуратуры также опровергла сообщения СМИ о задержании двух подозреваемых. Ранее пресс-секретарь сообщал агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов по обеспечению безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз, а потому не смогла участвовать в мероприятии, на котором впоследствии выступил Крупалла. В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки. В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.

https://ria.ru/20230901/germaniya-1893667477.html

https://ria.ru/20230813/sholts-1889832008.html

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хдс/хсс, германия, в мире, тино крупалла