https://ria.ru/20231005/pvo-1900722562.html
Немецкие ПВО, поставленные Киеву, развернут для доработки, считает эксперт
Немецкие ПВО, поставленные Киеву, развернут для доработки, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2023
Немецкие ПВО, поставленные Киеву, развернут для доработки, считает эксперт
Поставленные Украине новые немецкие системы борьбы с дронами SurveilSpire, вероятно, будут развернуты как часть объектовой ПВО под Киевом или на военных... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:15
2023-10-05T16:15
2023-10-05T16:15
специальная военная операция на украине
киев
украина
алексей леонков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Поставленные Украине новые немецкие системы борьбы с дронами SurveilSpire, вероятно, будут развернуты как часть объектовой ПВО под Киевом или на военных заводах, прежде всего, для "обкатки" и дальнейшей доработки, заявил в четверг РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал новость о начале поставок на Украину автоматизированных систем разведки и борьбы с беспилотниками SurveilSpire производства немецкого концерна Rheinmetall. "В боевых действиях SurveilSpire участия ещё не принимал, полагаю, что речь идёт о "сыром" экспериментальном образце, который Rheinmetall решил направить Киеву, чтобы опробовать свою разработку в реальных боевых условиях и доработать её по итогам эксплуатации",- сказал Леонков. Эксперт предположил, что Rheinmetall поставил Украине небольшую опытную партию данных станций, которые будут использовать как часть системы объектовой ПВО: "Думаю, их установят где-то под Киевом или у заводов, где ремонтируется подбитая техника ВСУ, в противном случае она станет слишком лёгкой целью для нас". "Применение таких систем противником – это испытание наших самолётов и беспилотников на незаметность. Заявленная дальность действия SurveilSpire – 30 километров, если бы она могла бы "видеть" цели на расстоянии 150 километров, то это было бы гораздо "интересней", - отметил собеседник агентства. Производимые совместно с эстонской компанией DefSecIntel системы SurveilSpire предназначены для обнаружения и борьбы с дронами и представляют из себя передвижные наблюдательные вышки с камерами дневного и ночного видения, мини-дронами с автопилотом и системой наведения. В комплект поставки также входят автомобили. Главным предназначением систем названа охрана территорий с небольшим количеством персонала. SurveilSpire также могут раздавать 5G. По данным Rheinmetall, стоимость одной системы превышает 10 миллионов евро, уже проводятся первые поставки.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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киев, украина, алексей леонков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, В мире
Немецкие ПВО, поставленные Киеву, развернут для доработки, считает эксперт
Военный эксперт: немецкие ПВО у Киева служат для обкатки и доработки
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Поставленные Украине новые немецкие системы борьбы с дронами SurveilSpire, вероятно, будут развернуты как часть объектовой ПВО под Киевом или на военных заводах, прежде всего, для "обкатки" и дальнейшей доработки, заявил в четверг РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Так он прокомментировал новость о начале поставок на Украину автоматизированных систем разведки и борьбы с беспилотниками SurveilSpire производства немецкого концерна Rheinmetall.
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"В боевых действиях SurveilSpire участия ещё не принимал, полагаю, что речь идёт о "сыром" экспериментальном образце, который Rheinmetall решил направить Киеву, чтобы опробовать свою разработку в реальных боевых условиях и доработать её по итогам эксплуатации",- сказал Леонков.
Эксперт предположил, что Rheinmetall поставил Украине небольшую опытную партию данных станций, которые будут использовать как часть системы объектовой ПВО: "Думаю, их установят где-то под Киевом или у заводов, где ремонтируется подбитая техника ВСУ
, в противном случае она станет слишком лёгкой целью для нас".
"Применение таких систем противником – это испытание наших самолётов и беспилотников на незаметность. Заявленная дальность действия SurveilSpire – 30 километров, если бы она могла бы "видеть" цели на расстоянии 150 километров, то это было бы гораздо "интересней", - отметил собеседник агентства.
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Производимые совместно с эстонской компанией DefSecIntel системы SurveilSpire предназначены для обнаружения и борьбы с дронами и представляют из себя передвижные наблюдательные вышки с камерами дневного и ночного видения, мини-дронами с автопилотом и системой наведения.
В комплект поставки также входят автомобили. Главным предназначением систем названа охрана территорий с небольшим количеством персонала. SurveilSpire также могут раздавать 5G. По данным Rheinmetall, стоимость одной системы превышает 10 миллионов евро, уже проводятся первые поставки.
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