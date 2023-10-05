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Россия готова строить новые трубопроводы для поставок, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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18:56 05.10.2023 (обновлено: 19:25 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900784742.html
Россия готова строить новые трубопроводы для поставок, заявил Путин
Россия готова строить новые трубопроводы для поставок, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия готова строить новые трубопроводы для поставок, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) и строительству новых трубопроводов для поставок в РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:56
2023-10-05T19:25
экономика
россия
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) и строительству новых трубопроводов для поставок в другие страны."Будем увеличивать количество производимого и продаваемого количества сжиженного природного газа, будем на другие рынки отправлять, будем строить новые трубопроводные системы туда, где наш продукт хотят видеть, где он является абсолютно конкурентноспособным и поднимает конкурентноспособность экономик тех стран, куда наши продукты поступают ", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия готова строить новые трубопроводы для поставок, заявил Путин

Путин: РФ готова строить новые трубопроводы для поставок в другие страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) и строительству новых трубопроводов для поставок в другие страны.
"Будем увеличивать количество производимого и продаваемого количества сжиженного природного газа, будем на другие рынки отправлять, будем строить новые трубопроводные системы туда, где наш продукт хотят видеть, где он является абсолютно конкурентноспособным и поднимает конкурентноспособность экономик тех стран, куда наши продукты поступают ", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит газа
Вчера, 18:59
 
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