https://ria.ru/20231005/putin-1900784742.html

Россия готова строить новые трубопроводы для поставок, заявил Путин

Россия готова строить новые трубопроводы для поставок, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия готова строить новые трубопроводы для поставок, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) и строительству новых трубопроводов для поставок в РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:56

2023-10-05T18:56

2023-10-05T19:25

экономика

россия

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) и строительству новых трубопроводов для поставок в другие страны."Будем увеличивать количество производимого и продаваемого количества сжиженного природного газа, будем на другие рынки отправлять, будем строить новые трубопроводные системы туда, где наш продукт хотят видеть, где он является абсолютно конкурентноспособным и поднимает конкурентноспособность экономик тех стран, куда наши продукты поступают ", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900785709.html

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экономика, россия, владимир путин