https://ria.ru/20231005/putin-1900775682.html
Россия ратифицировала документ об испытаниях ЯО, а США нет, заявил Путин
Россия ратифицировала документ об испытаниях ЯО, а США нет, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия ратифицировала документ об испытаниях ЯО, а США нет, заявил Путин
США лишь подписали документ о запрете испытаний ядерного оружия, Россия в отличие от Соединенных Штатов его подписала и ратифицировала, заявил президент России... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:26
2023-10-05T18:26
2023-10-05T21:15
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США лишь подписали документ о запрете испытаний ядерного оружия, Россия в отличие от Соединенных Штатов его подписала и ратифицировала, заявил президент России Владимир Путин. "Я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям… США подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, сша, владимир путин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, В мире
Россия ратифицировала документ об испытаниях ЯО, а США нет, заявил Путин
Путин: РФ в отличие от США ратифицировала документ о запрете испытаний ЯО