https://ria.ru/20231005/putin-1900775682.html

Россия ратифицировала документ об испытаниях ЯО, а США нет, заявил Путин

Россия ратифицировала документ об испытаниях ЯО, а США нет, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия ратифицировала документ об испытаниях ЯО, а США нет, заявил Путин

США лишь подписали документ о запрете испытаний ядерного оружия, Россия в отличие от Соединенных Штатов его подписала и ратифицировала, заявил президент России... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:26

2023-10-05T18:26

2023-10-05T21:15

россия

сша

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900756112_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_720f9b1d545f7b00041700e6779f5b42.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США лишь подписали документ о запрете испытаний ядерного оружия, Россия в отличие от Соединенных Штатов его подписала и ратифицировала, заявил президент России Владимир Путин. "Я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям… США подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, в мире