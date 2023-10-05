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Путин заявил, что существующий правовой режим в мире не до конца разрушен - РИА Новости, 05.10.2023
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18:02 05.10.2023 (обновлено: 19:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900769029.html
Путин заявил, что существующий правовой режим в мире не до конца разрушен
Путин заявил, что существующий правовой режим в мире не до конца разрушен - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что существующий правовой режим в мире не до конца разрушен
Необходимо достигнуть консенсуса изменений в мире, чтобы они не разрушали существующий правовой режим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:02
2023-10-05T19:49
владимир путин
россия
латинская америка
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Необходимо достигнуть консенсуса изменений в мире, чтобы они не разрушали существующий правовой режим, заявил президент России Владимир Путин."Бразилия в Латинской Америке - население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка - ну как же не учитывать их влияние в мире? Значит, и их вес при принятии ключевых решений должен возрасти, но, разумеется, делать это нужно таким образом, чтобы был достигнут консенсус этих изменений, чтобы он не разрушал существующий, это сложный вопрос, чтобы он не разрушал существующий правовой режим. Это сложный процесс, но, на мой взгляд, нужно идти именно по этому направлению и пути", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия, латинская америка
Владимир Путин, Россия, Латинская Америка
Путин заявил, что существующий правовой режим в мире не до конца разрушен

Путин: существующий правовой режим в мире не до конца разрушен

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Необходимо достигнуть консенсуса изменений в мире, чтобы они не разрушали существующий правовой режим, заявил президент России Владимир Путин.
"Бразилия в Латинской Америке - население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка - ну как же не учитывать их влияние в мире? Значит, и их вес при принятии ключевых решений должен возрасти, но, разумеется, делать это нужно таким образом, чтобы был достигнут консенсус этих изменений, чтобы он не разрушал существующий, это сложный вопрос, чтобы он не разрушал существующий правовой режим. Это сложный процесс, но, на мой взгляд, нужно идти именно по этому направлению и пути", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Владимир ПутинРоссияЛатинская Америка
 
 
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