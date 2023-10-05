https://ria.ru/20231005/putin-1900769029.html

Путин заявил, что существующий правовой режим в мире не до конца разрушен

Путин заявил, что существующий правовой режим в мире не до конца разрушен - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что существующий правовой режим в мире не до конца разрушен

Необходимо достигнуть консенсуса изменений в мире, чтобы они не разрушали существующий правовой режим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:02

2023-10-05T18:02

2023-10-05T19:49

владимир путин

россия

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746381_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ef1cf7fadcfe459315c15c8e73bae73c.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Необходимо достигнуть консенсуса изменений в мире, чтобы они не разрушали существующий правовой режим, заявил президент России Владимир Путин."Бразилия в Латинской Америке - население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка - ну как же не учитывать их влияние в мире? Значит, и их вес при принятии ключевых решений должен возрасти, но, разумеется, делать это нужно таким образом, чтобы был достигнут консенсус этих изменений, чтобы он не разрушал существующий, это сложный вопрос, чтобы он не разрушал существующий правовой режим. Это сложный процесс, но, на мой взгляд, нужно идти именно по этому направлению и пути", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/oon-1900766953.html

россия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, латинская америка