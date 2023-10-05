https://ria.ru/20231005/putin-1900749617.html
Ни одна страна не имеет права управлять миром, заявил Путин
Ни одна страна не имеет права управлять миром, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Ни одна страна не имеет права управлять миром, заявил Путин
Россия выступает за максимальную представительность, страны не имеют права управлять миром за других и от имени других, а также принимать решения за другие... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:18
2023-10-05T17:18
2023-10-05T18:51
владимир путин
валдай
россия
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия выступает за максимальную представительность, страны не имеют права управлять миром за других и от имени других, а также принимать решения за другие государства, заявил президент России Владимир Путин."Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права и не может управлять миром за других и от имени других. Мир будущего - это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны и тем составом участников, кто действительно способен внести значительные вклад урегулирование конкретной проблемы", - отметил Путин на заседании клуба "Валдай".Кроме того, президент России выразил уверенность, что отдельные государства не имеют права принимать решения за других."Не один решает за всех и не все даже решают обо всём. А те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", - заключил глава государства.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/putin-1900758473.html
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владимир путин, валдай, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Валдай, Россия, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ни одна страна не имеет права управлять миром, заявил Путин
Путин: ни одна страна не может управлять миром и принимать решения за других
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия выступает за максимальную представительность, страны не имеют права управлять миром за других и от имени других, а также принимать решения за другие государства, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права и не может управлять миром за других и от имени других. Мир будущего - это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны и тем составом участников, кто действительно способен внести значительные вклад урегулирование конкретной проблемы", - отметил Путин на заседании клуба "Валдай".
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Кроме того, президент России выразил уверенность, что отдельные государства не имеют права принимать решения за других.
"Не один решает за всех и не все даже решают обо всём. А те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", - заключил глава государства.
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