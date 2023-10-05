https://ria.ru/20231005/putin-1900749617.html

Ни одна страна не имеет права управлять миром, заявил Путин

Ни одна страна не имеет права управлять миром, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Ни одна страна не имеет права управлять миром, заявил Путин

Россия выступает за максимальную представительность, страны не имеют права управлять миром за других и от имени других, а также принимать решения за другие... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:18

2023-10-05T17:18

2023-10-05T18:51

владимир путин

валдай

россия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия выступает за максимальную представительность, страны не имеют права управлять миром за других и от имени других, а также принимать решения за другие государства, заявил президент России Владимир Путин."Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права и не может управлять миром за других и от имени других. Мир будущего - это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны и тем составом участников, кто действительно способен внести значительные вклад урегулирование конкретной проблемы", - отметил Путин на заседании клуба "Валдай".Кроме того, президент России выразил уверенность, что отдельные государства не имеют права принимать решения за других."Не один решает за всех и не все даже решают обо всём. А те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", - заключил глава государства.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900758473.html

https://ria.ru/20231005/dokhody-1900757507.html

валдай

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владимир путин, валдай, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"