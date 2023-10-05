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Путин заявил, что любая независимая страна становится для Запада целью - РИА Новости, 05.10.2023
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17:05 05.10.2023 (обновлено: 17:20 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900743939.html
Путин заявил, что любая независимая страна становится для Запада целью
Путин заявил, что любая независимая страна становится для Запада целью - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что любая независимая страна становится для Запада целью
Любое государство, которое проявляет независимость и следует своим интересам, превращается для Запада в препятствие, которое необходимо устранить, считает... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:05
2023-10-05T17:20
владимир путин
запад
валдай
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Любое государство, которое проявляет независимость и следует своим интересам, превращается для Запада в препятствие, которое необходимо устранить, считает президент России Владимир Путин."Фактически любой, любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элит в препятствие, которое надо устранить", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/zapad-1900747532.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900687871.html
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владимир путин, запад, валдай
Владимир Путин, Запад, Валдай
Путин заявил, что любая независимая страна становится для Запада целью

Путин: любая независимая страна является для Запада целью для устранения

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Любое государство, которое проявляет независимость и следует своим интересам, превращается для Запада в препятствие, которое необходимо устранить, считает президент России Владимир Путин.
"Фактически любой, любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элит в препятствие, которое надо устранить", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин не исключил, что конъюнктура на Западе может измениться
Вчера, 17:13
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин
Вчера, 17:15
 
Владимир ПутинЗападВалдай
 
 
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