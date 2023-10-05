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Путин назвал попытку сильных стран навязать интересы другим неприемлемой - РИА Новости, 05.10.2023
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16:56 05.10.2023 (обновлено: 17:19 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900739836.html
Путин назвал попытку сильных стран навязать интересы другим неприемлемой
Путин назвал попытку сильных стран навязать интересы другим неприемлемой - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал попытку сильных стран навязать интересы другим неприемлемой
Президент России Владимир Путин заявил, что всем должно было стать очевидным, что попытка более сильных стран навязать свои интересы другим неприемлема, но... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:56
2023-10-05T17:19
владимир путин
в мире
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что всем должно было стать очевидным, что попытка более сильных стран навязать свои интересы другим неприемлема, но этого не произошло."В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, почувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий и поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик, так же, как и попытка более сильных (стран - ред.) навязать остальным свои собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным, но оказалось, что это не так", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам главы государства, за годы работы клуба "Валдай" в России произошли колоссальные, качественные изменения."По историческим меркам, срок 20 лет - не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И, думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений", - подчеркнул Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Путин назвал попытку сильных стран навязать интересы другим неприемлемой

Путин назвал попытку более сильных стран навязать интересы другим неприемлемой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что всем должно было стать очевидным, что попытка более сильных стран навязать свои интересы другим неприемлема, но этого не произошло.
"В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, почувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий и поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик, так же, как и попытка более сильных (стран - ред.) навязать остальным свои собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным, но оказалось, что это не так", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам главы государства, за годы работы клуба "Валдай" в России произошли колоссальные, качественные изменения.
"По историческим меркам, срок 20 лет - не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И, думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений", - подчеркнул Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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