https://ria.ru/20231005/putin-1900738170.html

Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет

Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет - РИА Новости, 05.10.2023

Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет

За 20 лет в мире и в России произошли серьезные изменения, а в период смены мирового устройства время сжимается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:52

2023-10-05T16:52

2023-10-05T17:10

владимир путин

в мире

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. За 20 лет в мире и в России произошли серьезные изменения, а в период смены мирового устройства время сжимается, заявил президент России Владимир Путин."За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране произошли серьезные изменения, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой и большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы, сжимается", - заявил Путин на заседании клуба "Валдай".Президент России в ходе своего выступления также отметил, что глобальные проблемы человечества "требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно будут заводить в тупик".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871335092.html

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владимир путин, в мире, россия