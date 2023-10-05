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Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет
Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет - РИА Новости, 05.10.2023
Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет
За 20 лет в мире и в России произошли серьезные изменения, а в период смены мирового устройства время сжимается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:52
2023-10-05T16:52
2023-10-05T17:10
владимир путин
в мире
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. За 20 лет в мире и в России произошли серьезные изменения, а в период смены мирового устройства время сжимается, заявил президент России Владимир Путин."За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране произошли серьезные изменения, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой и большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы, сжимается", - заявил Путин на заседании клуба "Валдай".Президент России в ходе своего выступления также отметил, что глобальные проблемы человечества "требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно будут заводить в тупик".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет
Путин: в России и мире произошли серьезные изменения за 20 лет