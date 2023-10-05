https://ria.ru/20231005/putin-1900703426.html
Путин вручил орден Невского председателю комиссии по удобрениям Мазепину
Путин вручил орден Невского председателю комиссии по удобрениям Мазепину - РИА Новости, 05.10.2023
Путин вручил орден Невского председателю комиссии по удобрениям Мазепину
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского российского бизнесмена, совладельца производителя минеральных удобрений группы... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:21
2023-10-05T15:21
2023-10-05T16:33
экономика
россия
дмитрий мазепин
владимир путин
александр невский
российский союз промышленников и предпринимателей
уралхим
восточная европа
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского российского бизнесмена, совладельца производителя минеральных удобрений группы "Уралхим-Уралкалий" Дмитрия Мазепина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Мазепина Дмитрия Аркадьевича - председателя комиссии по производству и рынку удобрений, члена бюро правления общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва", - говорится в документе.Дмитрий Мазепин - российский предприниматель, совладелец двух крупнейших в России и Восточной Европе производителей минеральных удобрений. Весной 2022 года, после включения в санкционные списки ЕС и Великобритании, он продал 52% акций в контролирующей "Уралхим" и "Уралкалий" компании, сохранив долю в 48%, и покинул пост главы "Уралхима".В конце прошлого года Мазепин на встрече с Путиным сообщал, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн удобрений, которые "Уралхим" готов бесплатно поставить в африканские страны. Компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Первая благотворительная партия удобрений в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави, вторая - из Риги в Кению.Орденом Александра Невского награждаются, в частности, граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
https://ria.ru/20230802/putin-1887813626.html
https://ria.ru/20231005/orden-1900700907.html
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экономика, россия, дмитрий мазепин, владимир путин, александр невский, российский союз промышленников и предпринимателей, уралхим, восточная европа, великобритания, евросоюз
Экономика, Россия, Дмитрий Мазепин, Владимир Путин, Александр Невский, Российский союз промышленников и предпринимателей, Уралхим, Восточная Европа, Великобритания, Евросоюз
Путин вручил орден Невского председателю комиссии по удобрениям Мазепину
Путин наградил орденом Невского председателя комиссии по удобрениям Мазепина