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В МЭР рассказали, когда законопроект о гостевых домах отправят в Госдуму - РИА Новости, 05.10.2023
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Туризм
 
18:05 05.10.2023 (обновлено: 19:05 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900783460.html
В МЭР рассказали, когда законопроект о гостевых домах отправят в Госдуму
В МЭР рассказали, когда законопроект о гостевых домах отправят в Госдуму - РИА Новости, 05.10.2023
В МЭР рассказали, когда законопроект о гостевых домах отправят в Госдуму
Минэкономразвития планирует направить в Госдуму законопроект о легализации деятельности гостевых домов в ноябре, сообщил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:05
2023-10-05T19:05
туризм
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
мэр
отели
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минэкономразвития планирует направить в Госдуму законопроект о легализации деятельности гостевых домов в ноябре, сообщил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма ведомства Алимбек Хидзев."После принятия закона гостевые дома будут обязаны вносить о себе данные в реестр классифицированных средств размещения. Контроль за объектами будет закреплен за регионами", — пояснил чиновник на пленарной сессии форума регионов России в рамках выставки "ПИР Экспо".Предполагается, в документе пропишут определение гостевого дома, их классификацию, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от МЭР. Малые объекты размещения включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы.В законопроекте планируется минимизировать число документов, необходимых для регистрации, и сократить проверки таких объектов.
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туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, мэр, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, МЭР, Отели, Гостиницы
В МЭР рассказали, когда законопроект о гостевых домах отправят в Госдуму

МЭР планирует в ноябре направить в Госдуму законопроект о гостевых домах

© Фото предоставлено гостевым домом "Усадьба"Гостевой дом "Усадьба" в Калязине
Гостевой дом Усадьба в Калязине
© Фото предоставлено гостевым домом "Усадьба"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минэкономразвития планирует направить в Госдуму законопроект о легализации деятельности гостевых домов в ноябре, сообщил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма ведомства Алимбек Хидзев.
"После принятия закона гостевые дома будут обязаны вносить о себе данные в реестр классифицированных средств размещения. Контроль за объектами будет закреплен за регионами", — пояснил чиновник на пленарной сессии форума регионов России в рамках выставки "ПИР Экспо".
Предполагается, в документе пропишут определение гостевого дома, их классификацию, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от МЭР. Малые объекты размещения включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы.
В законопроекте планируется минимизировать число документов, необходимых для регистрации, и сократить проверки таких объектов.
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