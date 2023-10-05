https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900783460.html

В МЭР рассказали, когда законопроект о гостевых домах отправят в Госдуму

В МЭР рассказали, когда законопроект о гостевых домах отправят в Госдуму - РИА Новости, 05.10.2023

В МЭР рассказали, когда законопроект о гостевых домах отправят в Госдуму

Минэкономразвития планирует направить в Госдуму законопроект о легализации деятельности гостевых домов в ноябре, сообщил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:05

2023-10-05T18:05

2023-10-05T19:05

туризм

туризм

новости - туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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отели

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минэкономразвития планирует направить в Госдуму законопроект о легализации деятельности гостевых домов в ноябре, сообщил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма ведомства Алимбек Хидзев."После принятия закона гостевые дома будут обязаны вносить о себе данные в реестр классифицированных средств размещения. Контроль за объектами будет закреплен за регионами", — пояснил чиновник на пленарной сессии форума регионов России в рамках выставки "ПИР Экспо".Предполагается, в документе пропишут определение гостевого дома, их классификацию, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от МЭР. Малые объекты размещения включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы.В законопроекте планируется минимизировать число документов, необходимых для регистрации, и сократить проверки таких объектов.

https://ria.ru/20230919/puteshestviya-1897001175.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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