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Производитель "Вязанки" поставит в Китай продукты из растительного белка

Производитель "Вязанки" поставит в Китай продукты из растительного белка - РИА Новости, 05.10.2023

Производитель "Вязанки" поставит в Китай продукты из растительного белка

Компания "Аби", один из крупных российских производителей мясных продуктов (торговые марки "Вязанка", "Горячая штучка", "Стародворье"), будет экспортировать в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:30

2023-10-05T15:30

2023-10-05T16:55

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Компания "Аби", один из крупных российских производителей мясных продуктов (торговые марки "Вязанка", "Горячая штучка", "Стародворье"), будет экспортировать в Китай продукты из растительного белка, готовит документы для первой поставки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Сейчас компания оформляет документы для первой поставки в Китай. Будем поставлять замороженные полностью готовые продукты на основе растительного белка, а также замороженную десертную выпечку", - сообщили в пресс-службе.К производству продукции из растительного белка компания приступила в 2022 году. Линейка под брендом Foodgital была представлена в октябре, а продажи стартовали с 2023 года.В целом по итогам первого полугодия "Аби" увеличила объем экспорта на 26%, расширив ассортимент поставляемой продукции: например, начала экспорт замороженных полуфабрикатов в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, а с августа - отгрузки колбасных изделий в Туркмению.В текущем году компания рассчитывает завершить строительство двух заводов по производству колбасных изделий и замороженных полностью готовых продуктов. Предприятия расположены во Владимире, объем инвестиций в проект составляет 16 миллиардов рублей. Запуск обоих производств позволит нарастить объем выпуска продукции до 700 тысяч с 400 тысяч тонн в год и обеспечить необходимый объем поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт."Аби" основана в 1995 году. Компания специализируется на производстве колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд, в ее состав входит три завода. В первом полугодии в развитие производственных мощностей было направлено 3,7 миллиарда рублей, совокупный объем продаж вырос на 6,3% - до 200 тысяч тонн готовой продукции, выручка составила 36,3 миллиарда рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, продукты