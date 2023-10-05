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Глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, заявил Путин
Глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, а эгоизм и самомнение будут заводить в тупик. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:52
2023-10-05T16:52
2023-10-05T17:40
владимир путин
россия
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, а эгоизм и самомнение будут заводить в тупик."В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, почувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий и поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик, так же, как и попытка более сильных (стран - ред.) навязать остальным свои собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным, но оказалось, что это не так", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/putin-1820414261.html
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, заявил Путин
Путин: глобальные проблемы человечества требуют поиска коллективных решений