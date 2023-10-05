https://ria.ru/20231005/problemy-1900714843.html

Аксенов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта

Аксенов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта - РИА Новости, 05.10.2023

Аксенов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:50

2023-10-05T15:50

2023-10-05T15:50

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. "Проблемы у ВСУ не только на запорожском, а в целом на всей линии фронта. Мало того, истина всем понятна и лежит на виду, что если бы не было западной помощи и поставок вооружений, то все это (контрнаступление – ред.) закончилось бы в течение самого короткого промежутка времени", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Глава Крыма заявил, что киевский режим бросает солдат в бой как пушечное мясо, былого ожидания у противника от контрнаступления уже нет. "Ценности человеческой жизни для них нет и не было никогда, поэтому контрнаступление для них пиаровская акция. Было много ожидания, рекламы, пафоса, а факту – отсутствие результата", - подчеркнул Аксенов. По его словам, отсутствие стратегического успеха в ходе так называемого контрнаступления ВСУ – заслуга в первую очередь силы духа и воинского мастерства российских бойцов: военнослужащих, добровольцев, ополченцев. "Никакого стратегического успеха данная операция контрнаступления иметь не может и не будет иметь… Никакой перспективы у этого контрнаступления у них нет", - добавил Аксенов.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины