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Двум жителям Воронежской области дали сроки за попытку сжечь подстанцию - РИА Новости, 05.10.2023
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15:54 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/prigovor-1900715261.html
Двум жителям Воронежской области дали сроки за попытку сжечь подстанцию
Двум жителям Воронежской области дали сроки за попытку сжечь подстанцию - РИА Новости, 05.10.2023
Двум жителям Воронежской области дали сроки за попытку сжечь подстанцию
Двое жителей Воронежской области, пытавшиеся сжечь трансформаторную подстанцию, а также из националистических побуждений спалившие чужую машину, осуждены на 8 и РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:54
2023-10-05T15:54
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Двое жителей Воронежской области, пытавшиеся сжечь трансформаторную подстанцию, а также из националистических побуждений спалившие чужую машину, осуждены на 8 и 9 лет лишения свободы, сообщает управление СК РФ по региону. "Установлено, что жители Бобровского района Воронежской области, являющиеся сторонниками организации, признанной террористической решением Верховного суда Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, решили совершить поджог трансформаторной подстанции в Бобровском районе для дестабилизации обстановки, причинения значительного имущественного ущерба и возможных иных тяжких последствий", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 24 сентября 2022 года подсудимые прибыли к подстанции, взяв с собой сменную одежду и обувь, а также четыре бутылки с изготовленной ими зажигательной смесью. Однако противоправные действия подсудимых были пресечены сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Воронежской области. "Кроме того, в мае 2022 года осужденные, находясь в селе Хреновое Бобровского района, пытались сжечь автомобиль с символикой в виде буквы "Z" и в июле 2022 года в том же населенном пункте сожгли автомобиль, принадлежащий представителю этнической группы, к которой осужденные относились негативно", - сообщает следствие. В отношении жителей Бобровского района 19 и 23 лет было возбуждено дело по статьям "покушение на умышленное уничтожение чужого имущества", "умышленное уничтожение чужого имущества" и "покушение на террористический акт". На предварительном следствии один фигурант признал вину полностью, его подельник – частично. Обоих арестовали. "Приговором суда 19-летний местный житель осужден к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, его подельник - к 8 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывание части наказания в виде лишения свободы осужденным назначено в тюрьме на срок 2 года. Отбывание оставшихся частей наказаний - в исправительной колонии строгого режима", - информирует следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20231005/podzhog-1900672189.html
https://ria.ru/20231002/arest-1900057626.html
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Двум жителям Воронежской области дали сроки за попытку сжечь подстанцию

СК: двум жителям Воронежской области дали сроки за попытку сжечь подстанцию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТрансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Трансформаторная подстанция. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Двое жителей Воронежской области, пытавшиеся сжечь трансформаторную подстанцию, а также из националистических побуждений спалившие чужую машину, осуждены на 8 и 9 лет лишения свободы, сообщает управление СК РФ по региону.
"Установлено, что жители Бобровского района Воронежской области, являющиеся сторонниками организации, признанной террористической решением Верховного суда Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, решили совершить поджог трансформаторной подстанции в Бобровском районе для дестабилизации обстановки, причинения значительного имущественного ущерба и возможных иных тяжких последствий", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в ночь на 24 сентября 2022 года подсудимые прибыли к подстанции, взяв с собой сменную одежду и обувь, а также четыре бутылки с изготовленной ими зажигательной смесью. Однако противоправные действия подсудимых были пресечены сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Воронежской области.
"Кроме того, в мае 2022 года осужденные, находясь в селе Хреновое Бобровского района, пытались сжечь автомобиль с символикой в виде буквы "Z" и в июле 2022 года в том же населенном пункте сожгли автомобиль, принадлежащий представителю этнической группы, к которой осужденные относились негативно", - сообщает следствие.
В отношении жителей Бобровского района 19 и 23 лет было возбуждено дело по статьям "покушение на умышленное уничтожение чужого имущества", "умышленное уничтожение чужого имущества" и "покушение на террористический акт". На предварительном следствии один фигурант признал вину полностью, его подельник – частично. Обоих арестовали.
"Приговором суда 19-летний местный житель осужден к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, его подельник - к 8 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывание части наказания в виде лишения свободы осужденным назначено в тюрьме на срок 2 года. Отбывание оставшихся частей наказаний - в исправительной колонии строгого режима", - информирует следствие.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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