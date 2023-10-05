День учителя пройдет в России 5 октября
День учителя пройдет в России 5 октября
Учитель проводит урок. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. День учителя пройдет в России в четверг, 5 октября, в 2023 году праздник проходит в рамках Года педагога и наставника.
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.
Традиционно в России праздник отмечают в ходе Большой учительской недели, а в 2023 году праздник совпал и с проведением в стране Года педагога и наставника.
Как ранее сообщала пресс-служба Минпросвещения России, 5 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт по случаю праздника, на котором наградят победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учителю года России" вручат "Большого хрустального пеликана", "Директору года России" - "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года" получит "Хрустальную жемчужину".
Также на концерте наградят и победителей конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям" и "Первый учитель".
Президент России в июне 2022 года подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. В конце февраля 2023 года правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, а в марте президент России Владимир Путин по ВКС дал старт Году педагога и наставника в центре знаний "Машук".