https://ria.ru/20231005/prazdnik-1900585579.html

День учителя пройдет в России 5 октября

День учителя пройдет в России 5 октября - РИА Новости, 05.10.2023

День учителя пройдет в России 5 октября

День учителя пройдет в России в четверг, 5 октября, в 2023 году праздник проходит в рамках Года педагога и наставника. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:10

2023-10-05T00:10

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общество

россия

владимир путин

год педагога и наставника

сн_образование

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. День учителя пройдет в России в четверг, 5 октября, в 2023 году праздник проходит в рамках Года педагога и наставника. Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Традиционно в России праздник отмечают в ходе Большой учительской недели, а в 2023 году праздник совпал и с проведением в стране Года педагога и наставника. Как ранее сообщала пресс-служба Минпросвещения России, 5 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт по случаю праздника, на котором наградят победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учителю года России" вручат "Большого хрустального пеликана", "Директору года России" - "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года" получит "Хрустальную жемчужину". Также на концерте наградят и победителей конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям" и "Первый учитель". Президент России в июне 2022 года подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. В конце февраля 2023 года правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, а в марте президент России Владимир Путин по ВКС дал старт Году педагога и наставника в центре знаний "Машук".

https://ria.ru/20231005/matvienko-1900571718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор