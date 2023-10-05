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День учителя пройдет в России 5 октября - РИА Новости, 05.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
00:10 05.10.2023 (обновлено: 10:58 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/prazdnik-1900585579.html
День учителя пройдет в России 5 октября
День учителя пройдет в России 5 октября - РИА Новости, 05.10.2023
День учителя пройдет в России 5 октября
День учителя пройдет в России в четверг, 5 октября, в 2023 году праздник проходит в рамках Года педагога и наставника. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:10
2023-10-05T10:58
общество
россия
владимир путин
год педагога и наставника
сн_образование
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. День учителя пройдет в России в четверг, 5 октября, в 2023 году праздник проходит в рамках Года педагога и наставника. Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Традиционно в России праздник отмечают в ходе Большой учительской недели, а в 2023 году праздник совпал и с проведением в стране Года педагога и наставника. Как ранее сообщала пресс-служба Минпросвещения России, 5 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт по случаю праздника, на котором наградят победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учителю года России" вручат "Большого хрустального пеликана", "Директору года России" - "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года" получит "Хрустальную жемчужину". Также на концерте наградят и победителей конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям" и "Первый учитель". Президент России в июне 2022 года подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. В конце февраля 2023 года правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, а в марте президент России Владимир Путин по ВКС дал старт Году педагога и наставника в центре знаний "Машук".
https://ria.ru/20231005/matvienko-1900571718.html
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общество, россия, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор
Общество, Россия, Владимир Путин, Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор
День учителя пройдет в России 5 октября

День учителя пройдет в России 5 октября

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель проводит урок
Учитель проводит урок - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Учитель проводит урок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. День учителя пройдет в России в четверг, 5 октября, в 2023 году праздник проходит в рамках Года педагога и наставника.
Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.
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Традиционно в России праздник отмечают в ходе Большой учительской недели, а в 2023 году праздник совпал и с проведением в стране Года педагога и наставника.
Как ранее сообщала пресс-служба Минпросвещения России, 5 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт по случаю праздника, на котором наградят победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учителю года России" вручат "Большого хрустального пеликана", "Директору года России" - "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года" получит "Хрустальную жемчужину".
Также на концерте наградят и победителей конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям" и "Первый учитель".
Президент России в июне 2022 года подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. В конце февраля 2023 года правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, а в марте президент России Владимир Путин по ВКС дал старт Году педагога и наставника в центре знаний "Машук".
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