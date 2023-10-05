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Российские войска заняли выгодные позиции у Работино - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 05.10.2023 (обновлено: 13:12 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/pozitsii-1900657072.html
Российские войска заняли выгодные позиции у Работино
Российские войска заняли выгодные позиции у Работино - РИА Новости, 05.10.2023
Российские войска заняли выгодные позиции у Работино
Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:52
2023-10-05T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. &quot;Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику&quot;, — сказал чиновник.Он подчеркнул, что российские подразделения занимают выгодные позиции и могут обстреливать силы ВСУ, которые находятся в низине между Работино и Вербовым.Для ударов используется в основном артиллерия, уточнил Балицкий."Нас устраивает положение, которое мы сегодня имеем", — заключил он.Как сообщало Минобороны в сводке от 3 октября, российские подразделения во взаимодействии с авиацией ударили по войскам и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино.Украина бросила в этом районе в бой бригады из стратегического резерва, подготовленные западными инструкторами, но российская армия продолжает удерживать здесь позиции.
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ
Российские войска заняли выгодные позиции у Работино

Балицкий: ВС России заняли выгодные позиции в районе Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«

"Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику", — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что российские подразделения занимают выгодные позиции и могут обстреливать силы ВСУ, которые находятся в низине между Работино и Вербовым.
Для ударов используется в основном артиллерия, уточнил Балицкий.
"Нас устраивает положение, которое мы сегодня имеем", — заключил он.
Как сообщало Минобороны в сводке от 3 октября, российские подразделения во взаимодействии с авиацией ударили по войскам и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино.
Украина бросила в этом районе в бой бригады из стратегического резерва, подготовленные западными инструкторами, но российская армия продолжает удерживать здесь позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы РФ
 
 
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