https://ria.ru/20231005/pozitsii-1900657072.html

Российские войска заняли выгодные позиции у Работино

Российские войска заняли выгодные позиции у Работино - РИА Новости, 05.10.2023

Российские войска заняли выгодные позиции у Работино

Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:52

2023-10-05T12:52

2023-10-05T13:12

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. "Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику", — сказал чиновник.Он подчеркнул, что российские подразделения занимают выгодные позиции и могут обстреливать силы ВСУ, которые находятся в низине между Работино и Вербовым.Для ударов используется в основном артиллерия, уточнил Балицкий."Нас устраивает положение, которое мы сегодня имеем", — заключил он.Как сообщало Минобороны в сводке от 3 октября, российские подразделения во взаимодействии с авиацией ударили по войскам и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино.Украина бросила в этом районе в бой бригады из стратегического резерва, подготовленные западными инструкторами, но российская армия продолжает удерживать здесь позиции.

https://ria.ru/20231002/m113-1899877985.html

запорожская область

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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф