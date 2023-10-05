https://ria.ru/20231005/pozitsii-1900657072.html
Российские войска заняли выгодные позиции у Работино
Российские войска заняли выгодные позиции у Работино - РИА Новости, 05.10.2023
Российские войска заняли выгодные позиции у Работино
Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:52
2023-10-05T12:52
2023-10-05T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cace28e87366422282dcf3a21f88cf3d.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. "Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику", — сказал чиновник.Он подчеркнул, что российские подразделения занимают выгодные позиции и могут обстреливать силы ВСУ, которые находятся в низине между Работино и Вербовым.Для ударов используется в основном артиллерия, уточнил Балицкий."Нас устраивает положение, которое мы сегодня имеем", — заключил он.Как сообщало Минобороны в сводке от 3 октября, российские подразделения во взаимодействии с авиацией ударили по войскам и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино.Украина бросила в этом районе в бой бригады из стратегического резерва, подготовленные западными инструкторами, но российская армия продолжает удерживать здесь позиции.
https://ria.ru/20231002/m113-1899877985.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_02284232341d533d322f182bddb3e067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ
Российские войска заняли выгодные позиции у Работино
Балицкий: ВС России заняли выгодные позиции в районе Работино