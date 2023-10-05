https://ria.ru/20231005/pozhar-1900582232.html
В Кировской области сгорел деревянный жилой дом
В Кировской области сгорел деревянный жилой дом - РИА Новости, 05.10.2023
В Кировской области сгорел деревянный жилой дом
Пожар в жилом деревянном доме произошел в Кировской области на площади 200 "квадратов", погибли два человека, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:16
2023-10-05T06:16
2023-10-05T10:18
происшествия
кировская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пожар в жилом деревянном доме произошел в Кировской области на площади 200 "квадратов", погибли два человека, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Кировской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в жилом доме. Пять жильцов, из них трое детей, эвакуированы. К сожалению, два человека погибли. На станции Просница горел деревянный одноэтажный дом на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обрушилась кровля. Пожар тушили 33 человека и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20231004/pozhar-1900562767.html
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происшествия, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кировская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кировской области сгорел деревянный жилой дом
МЧС: в Кировской области сгорел деревянный жилой дом, погибли два человека