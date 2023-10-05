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ВСУ потеряли более 80 солдат на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли более 80 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ потеряли более 80 солдат на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку в районе Приютного Запорожской области, уничтожили более 80 украинских военнослужащих и самоходку... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:15
2023-10-05T14:15
2023-10-05T14:21
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку в районе Приютного Запорожской области, уничтожили более 80 украинских военнослужащих и самоходку "Пион", сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Никольское, Новомихайловка Донецкой народной республики и отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная пушка "Пион".
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ потеряли более 80 солдат на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 80 солдат на Южнодонецком направлении