https://ria.ru/20231005/popasnaya-1900710653.html

В ЛНР рассказали, сколько человек осталось в разрушенной Попасной

В ЛНР рассказали, сколько человек осталось в разрушенной Попасной - РИА Новости, 05.10.2023

В ЛНР рассказали, сколько человек осталось в разрушенной Попасной

В городе Попасная в ЛНР, где во время боев разрушено 96% зданий, проживают 200 человек, в том числе 10 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:36

2023-10-05T15:36

2023-10-05T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

попасная

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В городе Попасная в ЛНР, где во время боев разрушено 96% зданий, проживают 200 человек, в том числе 10 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк. В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проблеме нарушения прав детей на Украине. Во время выступления Швенк напомнила о применении украинскими войсками тактики выжженной земли, теперь в Луганской Народной Республике есть населенные пункты, которые не подлежат восстановлению. "Это город Попасная, в котором разрушено порядка 96% зданий. Хотелось бы отметить, что люди не теряют надежды, и 200 жителей проживают сегодня в Попасной, из них 10 деток, которые вынуждены добираться на велосипеде шесть километров до образовательного учреждения города Первомайска", - сказала Швенк. Попасная находится в западной части ЛНР. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева. Восьмого мая 2022 года украинские войска отступили из Попасной, город вернулся в состав ЛНР.

https://realty.ria.ru/20230929/minstroy-1899402031.html

попасная

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, попасная, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина