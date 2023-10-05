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В ЛНР рассказали, сколько человек осталось в разрушенной Попасной - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/popasnaya-1900710653.html
В ЛНР рассказали, сколько человек осталось в разрушенной Попасной
В ЛНР рассказали, сколько человек осталось в разрушенной Попасной - РИА Новости, 05.10.2023
В ЛНР рассказали, сколько человек осталось в разрушенной Попасной
В городе Попасная в ЛНР, где во время боев разрушено 96% зданий, проживают 200 человек, в том числе 10 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:36
2023-10-05T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
попасная
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В городе Попасная в ЛНР, где во время боев разрушено 96% зданий, проживают 200 человек, в том числе 10 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк. В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проблеме нарушения прав детей на Украине. Во время выступления Швенк напомнила о применении украинскими войсками тактики выжженной земли, теперь в Луганской Народной Республике есть населенные пункты, которые не подлежат восстановлению. "Это город Попасная, в котором разрушено порядка 96% зданий. Хотелось бы отметить, что люди не теряют надежды, и 200 жителей проживают сегодня в Попасной, из них 10 деток, которые вынуждены добираться на велосипеде шесть километров до образовательного учреждения города Первомайска", - сказала Швенк. Попасная находится в западной части ЛНР. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева. Восьмого мая 2022 года украинские войска отступили из Попасной, город вернулся в состав ЛНР.
https://realty.ria.ru/20230929/minstroy-1899402031.html
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безопасность, попасная, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Попасная, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
В ЛНР рассказали, сколько человек осталось в разрушенной Попасной

Детский омбудсмен ЛНР: в Попасной проживают двести человек, из них десять детей

© РИА Новости / Мария МарикянУлица в Попасной, перекрытая разбитыми автомобилями
Улица в Попасной, перекрытая разбитыми автомобилями - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Улица в Попасной, перекрытая разбитыми автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В городе Попасная в ЛНР, где во время боев разрушено 96% зданий, проживают 200 человек, в том числе 10 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проблеме нарушения прав детей на Украине. Во время выступления Швенк напомнила о применении украинскими войсками тактики выжженной земли, теперь в Луганской Народной Республике есть населенные пункты, которые не подлежат восстановлению.
"Это город Попасная, в котором разрушено порядка 96% зданий. Хотелось бы отметить, что люди не теряют надежды, и 200 жителей проживают сегодня в Попасной, из них 10 деток, которые вынуждены добираться на велосипеде шесть километров до образовательного учреждения города Первомайска", - сказала Швенк.
Попасная находится в западной части ЛНР. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева. Восьмого мая 2022 года украинские войска отступили из Попасной, город вернулся в состав ЛНР.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Минстрой: возможно, ряд городов в новых регионах восстанавливать не будут
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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