В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине
Профильные комитеты ЕП проголосовали за помощь ЕС Украине на 50 млрд евро
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию "восстановления и модернизации" Украины на период с 2024 по 2027 год.
За выделение Украине финансирования на 2024-2027 годы проголосовали 86 представителей комитетов, 6 выступили против, 2 - воздержались.
Ожидается, что весь Европарламент проголосует по своей позиции о создании такого фонда в ходе следующей пленарной сессии 16-19 октября. После этого могут стартовать трехсторонние переговоры между ЕП, Советом ЕС и Еврокомиссией. При этом Совет ЕС также должен предварительно согласовать свою единую позицию перед переговорами с ЕП, а там пока сохраняются разногласия по вопросу столь масштабной поддержки Украины.
Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, помощь оказывается ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией.