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В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине - РИА Новости, 05.10.2023
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12:59 05.10.2023 (обновлено: 13:05 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900662100.html
В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине
В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине - РИА Новости, 05.10.2023
В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине
Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:59
2023-10-05T13:05
украина
европарламент
евросоюз
киев
валдис домбровскис
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию "восстановления и модернизации" Украины на период с 2024 по 2027 год.За выделение Украине финансирования на 2024-2027 годы проголосовали 86 представителей комитетов, 6 выступили против, 2 - воздержались.Ожидается, что весь Европарламент проголосует по своей позиции о создании такого фонда в ходе следующей пленарной сессии 16-19 октября. После этого могут стартовать трехсторонние переговоры между ЕП, Советом ЕС и Еврокомиссией. При этом Совет ЕС также должен предварительно согласовать свою единую позицию перед переговорами с ЕП, а там пока сохраняются разногласия по вопросу столь масштабной поддержки Украины.Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, помощь оказывается ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией.
https://ria.ru/20230914/ekspert-1896391169.html
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украина, европарламент, евросоюз, киев, валдис домбровскис, еврокомиссия, в мире
Украина, Европарламент, Евросоюз, Киев, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, В мире
В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине

Профильные комитеты ЕП проголосовали за помощь ЕС Украине на 50 млрд евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию "восстановления и модернизации" Украины на период с 2024 по 2027 год.
За выделение Украине финансирования на 2024-2027 годы проголосовали 86 представителей комитетов, 6 выступили против, 2 - воздержались.
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Ожидается, что весь Европарламент проголосует по своей позиции о создании такого фонда в ходе следующей пленарной сессии 16-19 октября. После этого могут стартовать трехсторонние переговоры между ЕП, Советом ЕС и Еврокомиссией. При этом Совет ЕС также должен предварительно согласовать свою единую позицию перед переговорами с ЕП, а там пока сохраняются разногласия по вопросу столь масштабной поддержки Украины.
Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, помощь оказывается ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией.
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