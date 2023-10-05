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Части западных элит всегда нужен враг, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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17:01 05.10.2023 (обновлено: 17:35 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/politika-1900741498.html
Части западных элит всегда нужен враг, заявил Путин
Части западных элит всегда нужен враг, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Части западных элит всегда нужен враг, заявил Путин
Определенной части западных элит всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий, но он нужен и для сохранения... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:01
2023-10-05T17:35
владимир путин
в мире
россия
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
китай
индия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Определенной части западных элит всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в системе гегемона, заявил президент России Владимир Путин."Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гегемона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно: из Китая, из Корейской народной республики, в определённой ситуации, в определённый момент из Индии пытались, сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем, мы чувствуем и видим расклады в Азии", - также сказал Путин.По словам Путина, из-за арабского мира Запад тоже пытается лепить образ врага."Избирательно, стараются действовать аккуратно, но тем не менее в целом к этому все сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Фактически любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элит в препятствие, которое надо устранить", - добавил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html
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владимир путин, в мире, россия, нато, международный дискуссионный клуб "валдай", китай, индия
Владимир Путин, В мире, Россия, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Китай, Индия
Части западных элит всегда нужен враг, заявил Путин

Путин: определенной части западных элит всегда нужен враг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Определенной части западных элит всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в системе гегемона, заявил президент России Владимир Путин.
"Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гегемона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Танки у Дома Советов России, 4 октября 1993 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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"Образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно: из Китая, из Корейской народной республики, в определённой ситуации, в определённый момент из Индии пытались, сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем, мы чувствуем и видим расклады в Азии", - также сказал Путин.
По словам Путина, из-за арабского мира Запад тоже пытается лепить образ врага.
"Избирательно, стараются действовать аккуратно, но тем не менее в целом к этому все сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Фактически любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элит в препятствие, которое надо устранить", - добавил он.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Владимир ПутинВ миреРоссияНАТОМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"КитайИндия
 
 
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