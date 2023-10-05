https://ria.ru/20231005/politika-1900741498.html

Части западных элит всегда нужен враг, заявил Путин

Части западных элит всегда нужен враг, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Части западных элит всегда нужен враг, заявил Путин

Определенной части западных элит всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий, но он нужен и для сохранения... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:01

2023-10-05T17:01

2023-10-05T17:35

владимир путин

в мире

россия

нато

международный дискуссионный клуб "валдай"

китай

индия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Определенной части западных элит всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в системе гегемона, заявил президент России Владимир Путин."Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гегемона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно: из Китая, из Корейской народной республики, в определённой ситуации, в определённый момент из Индии пытались, сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем, мы чувствуем и видим расклады в Азии", - также сказал Путин.По словам Путина, из-за арабского мира Запад тоже пытается лепить образ врага."Избирательно, стараются действовать аккуратно, но тем не менее в целом к этому все сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Фактически любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элит в препятствие, которое надо устранить", - добавил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

россия

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владимир путин, в мире, россия, нато, международный дискуссионный клуб "валдай", китай, индия