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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.10.2023
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08:41 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/pogoda-1900588242.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачно с прояснениями, до плюс 14 ожидаются в Москве в четверг, местами возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:41
2023-10-05T08:41
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Облачно с прояснениями, до плюс 14 ожидаются в Москве в четверг, местами возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение сегодняшнего дня мы будем находиться в далеком тылу уходящего циклона, поэтому облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается небольшой дождь и до плюс 14

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в Воронцовском парке в Москве
Люди отдыхают в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди отдыхают в Воронцовском парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Облачно с прояснениями, до плюс 14 ожидаются в Москве в четверг, местами возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение сегодняшнего дня мы будем находиться в далеком тылу уходящего циклона, поэтому облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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4 октября, 12:30
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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