https://ria.ru/20231005/podryv-1900689745.html

В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 05.10.2023

В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Мирный житель ранен в четверг в населенном пункте Коммунаровка в Старобешевском районе ДНР в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:39

2023-10-05T14:39

2023-10-05T14:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Мирный житель ранен в четверг в населенном пункте Коммунаровка в Старобешевском районе ДНР в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Коммунаровка (Старобешевский район): по улице Степной в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета) ранен мужчина 1958 года рождения", - говорится в посте в телеграм-канале представительства. Насколько тяжелые травмы получил гражданский, уточняется.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

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2023

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия