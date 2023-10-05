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В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 05.10.2023
В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Мирный житель ранен в четверг в населенном пункте Коммунаровка в Старобешевском районе ДНР в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:39
2023-10-05T14:39
2023-10-05T14:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Мирный житель ранен в четверг в населенном пункте Коммунаровка в Старобешевском районе ДНР в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Коммунаровка (Старобешевский район): по улице Степной в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета) ранен мужчина 1958 года рождения", - говорится в посте в телеграм-канале представительства. Насколько тяжелые травмы получил гражданский, уточняется.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Представительство ДНР: мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета