https://ria.ru/20231005/podgotovka-1900588526.html

Шойгу доложили о подготовке военных в ЮВО офицерами, прошедшими СВО

Шойгу доложили о подготовке военных в ЮВО офицерами, прошедшими СВО - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу доложили о подготовке военных в ЮВО офицерами, прошедшими СВО

Министру обороны РФ Сергею Шойгу в Южном военном округе доложили о подготовке контрактников и добровольцев под руководством офицеров, имеющих боевой опыт в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:44

2023-10-05T08:44

2023-10-05T09:25

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

южный военный округ

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министру обороны РФ Сергею Шойгу в Южном военном округе доложили о подготовке контрактников и добровольцев под руководством офицеров, имеющих боевой опыт в спецоперации, сообщили в четверг в Минобороны России. "Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", - говорится в сообщении. "Занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в специальной военной операции", - добавили в Минобороны РФ. По словам начальника управления боевой подготовки ЮВО, которые приводит Минобороны, в соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою. Командир учебного центра по подготовке операторов БПЛА добровольческого отряда БАРС доложил Шойгу, что выпускники центра наработали большой боевой опыт. Он также представил комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение. Кроме того, главе военного ведомства продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника. В ходе огневой подготовки обучаемые выполнили стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, а также из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель". "Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил министру обороны РФ, что в ходе выполнения огневых стрельб по программе подготовки, военнослужащие по контракту и добровольцы, к примеру, производят от 250 до 300 выстрелов гранат из автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя", а из стрелкового вооружения, в частности из автоматов и пулеметов, более 500 выстрелов на каждого", - уточнили в Минобороны РФ. Также военнослужащие отработали специальные навыки по управлению дронами, их применению по ведению разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня.

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

https://ria.ru/20230720/dobrovoltsy-1885197137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на полигонах Южного военного округа Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны. 2023-10-05T08:44 true PT4M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, сергей шойгу, россия, южный военный округ