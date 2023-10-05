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Шойгу доложили о подготовке военных в ЮВО офицерами, прошедшими СВО - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 05.10.2023 (обновлено: 09:25 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/podgotovka-1900588526.html
Шойгу доложили о подготовке военных в ЮВО офицерами, прошедшими СВО
Шойгу доложили о подготовке военных в ЮВО офицерами, прошедшими СВО - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу доложили о подготовке военных в ЮВО офицерами, прошедшими СВО
Министру обороны РФ Сергею Шойгу в Южном военном округе доложили о подготовке контрактников и добровольцев под руководством офицеров, имеющих боевой опыт в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:44
2023-10-05T09:25
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
южный военный округ
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министру обороны РФ Сергею Шойгу в Южном военном округе доложили о подготовке контрактников и добровольцев под руководством офицеров, имеющих боевой опыт в спецоперации, сообщили в четверг в Минобороны России. "Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", - говорится в сообщении. "Занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в специальной военной операции", - добавили в Минобороны РФ. По словам начальника управления боевой подготовки ЮВО, которые приводит Минобороны, в соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою. Командир учебного центра по подготовке операторов БПЛА добровольческого отряда БАРС доложил Шойгу, что выпускники центра наработали большой боевой опыт. Он также представил комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение. Кроме того, главе военного ведомства продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника. В ходе огневой подготовки обучаемые выполнили стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, а также из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель". "Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил министру обороны РФ, что в ходе выполнения огневых стрельб по программе подготовки, военнослужащие по контракту и добровольцы, к примеру, производят от 250 до 300 выстрелов гранат из автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя", а из стрелкового вооружения, в частности из автоматов и пулеметов, более 500 выстрелов на каждого", - уточнили в Минобороны РФ. Также военнослужащие отработали специальные навыки по управлению дронами, их применению по ведению разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня.
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
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Шойгу на полигонах Южного военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны.
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безопасность, сергей шойгу, россия, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Южный военный округ
Шойгу доложили о подготовке военных в ЮВО офицерами, прошедшими СВО

Шойгу доложили о подготовке военных и добровольцев в ЮВО бойцами, прошедшими СВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министру обороны РФ Сергею Шойгу в Южном военном округе доложили о подготовке контрактников и добровольцев под руководством офицеров, имеющих боевой опыт в спецоперации, сообщили в четверг в Минобороны России.
«
"Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", - говорится в сообщении.
«
"Занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в специальной военной операции", - добавили в Минобороны РФ.
По словам начальника управления боевой подготовки ЮВО, которые приводит Минобороны, в соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою.
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Командир учебного центра по подготовке операторов БПЛА добровольческого отряда БАРС доложил Шойгу, что выпускники центра наработали большой боевой опыт. Он также представил комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение. Кроме того, главе военного ведомства продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника.
В ходе огневой подготовки обучаемые выполнили стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, а также из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель".
«
"Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил министру обороны РФ, что в ходе выполнения огневых стрельб по программе подготовки, военнослужащие по контракту и добровольцы, к примеру, производят от 250 до 300 выстрелов гранат из автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя", а из стрелкового вооружения, в частности из автоматов и пулеметов, более 500 выстрелов на каждого", - уточнили в Минобороны РФ.
Также военнослужащие отработали специальные навыки по управлению дронами, их применению по ведению разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияЮжный военный округ
 
 
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