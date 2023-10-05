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"Он боится": Зеленскому сообщили о неприятных сигналах с Запада

"Он боится": Зеленскому сообщили о неприятных сигналах с Запада - РИА Новости, 05.10.2023

"Он боится": Зеленскому сообщили о неприятных сигналах с Запада

Президент Украины Владимир Зеленский боится возможной победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году и растущего ослабления поддержки Киева, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:40

2023-10-05T00:40

2023-10-05T00:40

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владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится возможной победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году и растущего ослабления поддержки Киева, пишет обозреватель An Nahar Асад Аббуд."Киев чувствует, что американская поддержка начинает ослабевать. Он боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом по итогам выборов главы государства в 2024 году", — говорится в материале.Автор добавил, что Киев с настороженностью относится и к победе партии Роберта Фицо в Словакии. Эта партия, напомнил обозреватель, выступает против поддержки Украины. Кроме того, Зеленский с тревогой ожидает результатов парламентских выборов в Польше, отношения с которой испортились из-за запрета на ввоз украинского зерна, добавил Аббуд. Все это, подытожил автор, окажет влияние на ход событий на поле боя не в пользу Киева.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html

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в мире, украина, киев, словакия, дональд трамп, роберт фицо, владимир зеленский, нато