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"Он боится": Зеленскому сообщили о неприятных сигналах с Запада - РИА Новости, 05.10.2023
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00:40 05.10.2023
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"Он боится": Зеленскому сообщили о неприятных сигналах с Запада
"Он боится": Зеленскому сообщили о неприятных сигналах с Запада - РИА Новости, 05.10.2023
"Он боится": Зеленскому сообщили о неприятных сигналах с Запада
Президент Украины Владимир Зеленский боится возможной победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году и растущего ослабления поддержки Киева, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:40
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в мире
украина
киев
словакия
дональд трамп
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится возможной победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году и растущего ослабления поддержки Киева, пишет обозреватель An Nahar Асад Аббуд."Киев чувствует, что американская поддержка начинает ослабевать. Он боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом по итогам выборов главы государства в 2024 году", — говорится в материале.Автор добавил, что Киев с настороженностью относится и к победе партии Роберта Фицо в Словакии. Эта партия, напомнил обозреватель, выступает против поддержки Украины. Кроме того, Зеленский с тревогой ожидает результатов парламентских выборов в Польше, отношения с которой испортились из-за запрета на ввоз украинского зерна, добавил Аббуд. Все это, подытожил автор, окажет влияние на ход событий на поле боя не в пользу Киева.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, словакия, дональд трамп, роберт фицо, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, Словакия, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, НАТО
"Он боится": Зеленскому сообщили о неприятных сигналах с Запада

An Nahar: Зеленский боится победы Трампа на выборах в 2024 году

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится возможной победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году и растущего ослабления поддержки Киева, пишет обозреватель An Nahar Асад Аббуд.
«
"Киев чувствует, что американская поддержка начинает ослабевать. Он боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом по итогам выборов главы государства в 2024 году", — говорится в материале.
Автор добавил, что Киев с настороженностью относится и к победе партии Роберта Фицо в Словакии. Эта партия, напомнил обозреватель, выступает против поддержки Украины. Кроме того, Зеленский с тревогой ожидает результатов парламентских выборов в Польше, отношения с которой испортились из-за запрета на ввоз украинского зерна, добавил Аббуд.
Все это, подытожил автор, окажет влияние на ход событий на поле боя не в пользу Киева.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
Вчера, 14:52
 
В миреУкраинаКиевСловакияДональд ТрампРоберт ФицоВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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