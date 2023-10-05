Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о расширении мер поддержки учителей - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900568953.html
Путин заявил о расширении мер поддержки учителей
Путин заявил о расширении мер поддержки учителей - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил о расширении мер поддержки учителей
Власти России будут расширять меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы, чтобы создать более комфортные условия работы и для преподавателей, заявил РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:05
2023-10-05T00:05
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти России будут расширять меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы, чтобы создать более комфортные условия работы и для преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Идущий сейчас год педагога и наставника - это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. И мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей", - сказал Путин в поздравлении с Днём учителя. В России последовательно создается современная образовательная среда для учеников и педагогов, с участием самих учителей обновляются учебники и образовательные программы, уточнил президент. "Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания. А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей", - добавил он. Путин отметил, что труд, терпение, забота и поддержка педагогов помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни. "Талант, профессионализм, неравнодушие тех, кто сейчас работает с детьми и подростками - все это очень важно для того, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится наша страна, для того, чтобы идти вперёд в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир", - заявил Путин. По его словам, все более заметной становится роль конкурсов профессионального мастерства, которые помогают сильным, увлеченным своим делом педагогам получить признание коллег и общества, в целом укрепляют престиж педагогических специальностей. Президент пожелал педагогам профессиональных успехов. "Для вас это, в первую очередь, успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны", - добавил он.
https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900518480.html
https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900539521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о расширении мер поддержки учителей

Путин: российские власти будут расширять меры поддержки учителей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти России будут расширять меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы, чтобы создать более комфортные условия работы и для преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Идущий сейчас год педагога и наставника - это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. И мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей", - сказал Путин в поздравлении с Днём учителя.
В России последовательно создается современная образовательная среда для учеников и педагогов, с участием самих учителей обновляются учебники и образовательные программы, уточнил президент.
"Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания. А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей", - добавил он.
Путин отметил, что труд, терпение, забота и поддержка педагогов помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Мишустин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя
Вчера, 18:30
"Талант, профессионализм, неравнодушие тех, кто сейчас работает с детьми и подростками - все это очень важно для того, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится наша страна, для того, чтобы идти вперёд в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир", - заявил Путин.
По его словам, все более заметной становится роль конкурсов профессионального мастерства, которые помогают сильным, увлеченным своим делом педагогам получить признание коллег и общества, в целом укрепляют престиж педагогических специальностей.
Президент пожелал педагогам профессиональных успехов. "Для вас это, в первую очередь, успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Мишустин считает, что дистанционное образование не заменит учителя
Вчера, 19:57
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала