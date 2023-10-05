https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900568953.html

Путин заявил о расширении мер поддержки учителей

Путин заявил о расширении мер поддержки учителей - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил о расширении мер поддержки учителей

Власти России будут расширять меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы, чтобы создать более комфортные условия работы и для преподавателей, заявил РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:05

2023-10-05T00:05

2023-10-05T00:05

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти России будут расширять меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы, чтобы создать более комфортные условия работы и для преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Идущий сейчас год педагога и наставника - это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. И мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей", - сказал Путин в поздравлении с Днём учителя. В России последовательно создается современная образовательная среда для учеников и педагогов, с участием самих учителей обновляются учебники и образовательные программы, уточнил президент. "Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания. А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей", - добавил он. Путин отметил, что труд, терпение, забота и поддержка педагогов помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни. "Талант, профессионализм, неравнодушие тех, кто сейчас работает с детьми и подростками - все это очень важно для того, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится наша страна, для того, чтобы идти вперёд в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир", - заявил Путин. По его словам, все более заметной становится роль конкурсов профессионального мастерства, которые помогают сильным, увлеченным своим делом педагогам получить признание коллег и общества, в целом укрепляют престиж педагогических специальностей. Президент пожелал педагогам профессиональных успехов. "Для вас это, в первую очередь, успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны", - добавил он.

https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900518480.html

https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900539521.html

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общество, россия, владимир путин