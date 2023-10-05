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Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/plen-1900693964.html
Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке
Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке - РИА Новости, 05.10.2023
Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке
Взятый в плен украинский десантник, скорее всего, является офицером разведки, он сотрудничает со следователями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:55
2023-10-05T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Взятый в плен украинский десантник, скорее всего, является офицером разведки, он сотрудничает со следователями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму. ФСБ отмечала, что диверсанты из рядов военной разведки Украины были на быстроходных плавсредствах, один из них захвачен в плен. На распространенном ФСБ видео он говорит, что является рядовым, группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым". "Попавший в плен - 46 лет, для рядового староват. Думаем, что это офицер разведки. Сотрудничает, все расскажет, сотрудничает со всеми", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он отметил, что никакой большой десант высадиться в Крыму не сможет, а мелкие группы будут выявлены и уничтожены. Ранее Аксенов сообщил, что в четверг в 5 километрах от мыса Тарханкут было найдено тело одного из украинских десантников.
https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html
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безопасность, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке

Аксенов предположил, что в среду захватили в плен офицера украинской разведки

© ЦОС ФСБУчастник ДРГ ГУР Министерства обороны Украины, задержанный в Крыму. Кадр видео
Участник ДРГ ГУР Министерства обороны Украины, задержанный в Крыму. Кадр видео
© ЦОС ФСБ
Участник ДРГ ГУР Министерства обороны Украины, задержанный в Крыму. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Взятый в плен украинский десантник, скорее всего, является офицером разведки, он сотрудничает со следователями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму. ФСБ отмечала, что диверсанты из рядов военной разведки Украины были на быстроходных плавсредствах, один из них захвачен в плен. На распространенном ФСБ видео он говорит, что является рядовым, группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым".
"Попавший в плен - 46 лет, для рядового староват. Думаем, что это офицер разведки. Сотрудничает, все расскажет, сотрудничает со всеми", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он отметил, что никакой большой десант высадиться в Крыму не сможет, а мелкие группы будут выявлены и уничтожены.
Ранее Аксенов сообщил, что в четверг в 5 километрах от мыса Тарханкут было найдено тело одного из украинских десантников.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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