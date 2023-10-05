https://ria.ru/20231005/plen-1900693964.html
Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке
Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке - РИА Новости, 05.10.2023
Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке
Взятый в плен украинский десантник, скорее всего, является офицером разведки, он сотрудничает со следователями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:55
2023-10-05T14:55
2023-10-05T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Взятый в плен украинский десантник, скорее всего, является офицером разведки, он сотрудничает со следователями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму. ФСБ отмечала, что диверсанты из рядов военной разведки Украины были на быстроходных плавсредствах, один из них захвачен в плен. На распространенном ФСБ видео он говорит, что является рядовым, группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым". "Попавший в плен - 46 лет, для рядового староват. Думаем, что это офицер разведки. Сотрудничает, все расскажет, сотрудничает со всеми", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он отметил, что никакой большой десант высадиться в Крыму не сможет, а мелкие группы будут выявлены и уничтожены. Ранее Аксенов сообщил, что в четверг в 5 километрах от мыса Тарханкут было найдено тело одного из украинских десантников.
https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке
Аксенов предположил, что в среду захватили в плен офицера украинской разведки