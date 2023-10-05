https://ria.ru/20231005/plen-1900693964.html

Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке

Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке - РИА Новости, 05.10.2023

Глава Крыма считает, что плененный украинский диверсант служит в разведке

Взятый в плен украинский десантник, скорее всего, является офицером разведки, он сотрудничает со следователями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:55

2023-10-05T14:55

2023-10-05T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900413559_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_09751066ed58b3fb6929bad10813be01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Взятый в плен украинский десантник, скорее всего, является офицером разведки, он сотрудничает со следователями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму. ФСБ отмечала, что диверсанты из рядов военной разведки Украины были на быстроходных плавсредствах, один из них захвачен в плен. На распространенном ФСБ видео он говорит, что является рядовым, группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым". "Попавший в плен - 46 лет, для рядового староват. Думаем, что это офицер разведки. Сотрудничает, все расскажет, сотрудничает со всеми", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он отметил, что никакой большой десант высадиться в Крыму не сможет, а мелкие группы будут выявлены и уничтожены. Ранее Аксенов сообщил, что в четверг в 5 километрах от мыса Тарханкут было найдено тело одного из украинских десантников.

https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр