https://ria.ru/20231005/perevorot-1900760416.html

Путин: СМИ назвали объем денег, затраченных Западом на переворот в Киеве

Путин: СМИ назвали объем денег, затраченных Западом на переворот в Киеве - РИА Новости, 05.10.2023

Путин: СМИ назвали объем денег, затраченных Западом на переворот в Киеве

СМИ, подчиненные англосаксонскому миру, даже назвали объем денег, которые были затрачены на переворот в Киеве в 2014 году, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:42

2023-10-05T17:42

2023-10-05T17:42

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

украина

в мире

запад

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. СМИ, подчиненные англосаксонскому миру, даже назвали объем денег, которые были затрачены на переворот в Киеве в 2014 году, сообщил президент России Владимир Путин. "Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году - государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы (что - ред.) не произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства (массовой информации - ред.), подчиненные прежде всего, конечно, англосаксонскому миру: "Так нельзя, невозможно, антидемократично". А здесь можно и даже деньги назвали, объем денег, которые затратили на этот переворот", - сказал Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что в это время Россия занималась поддержкой крымчан и севастопольцев. "Мы не устраивали ни госперевороты, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к поминовению с помощью обстрелов и бомбежек, не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своем языке", - добавил Путин. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/zapad-1900577016.html

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международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, украина, в мире, запад