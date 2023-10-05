https://ria.ru/20231005/peregovory-1900745148.html
Россия не отказывается от переговоров по Украине, заявил Медведев
Россия не отказывается от переговоров по Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 05.10.2023
Россия не отказывается от переговоров по Украине, заявил Медведев
Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, но Киеву надо признать нынешние реалии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:56
специальная военная операция на украине
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в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, но Киеву надо признать нынешние реалии, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале."От самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась, об этом наш президент неоднократно говорил. Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая - надо признать реалии", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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россия, украина, киев, в мире, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, В мире, Дмитрий Медведев
Россия не отказывается от переговоров по Украине, заявил Медведев
Медведев: РФ не отказывается от переговоров по конфликту на Украине