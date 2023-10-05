https://ria.ru/20231005/peregovory-1900690487.html
Приштина назвала условие для переговоров с Белградом
Приштина назвала условие для переговоров с Белградом - РИА Новости, 05.10.2023
Приштина назвала условие для переговоров с Белградом
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС, включая Испанию, не введет... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:44
2023-10-05T14:44
2023-10-05T14:44
в мире
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. "Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС, включая Испанию, не введет санкции против Сербии и ее президента Александра Вучича. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим. Косовская "президент" в четверг принимает участие в саммите Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, которая наряду со Словакией, Румынией, Грецией и Кипром, не признает самопровозглашенную независимость Приштины. "Надеюсь, Испания присоединится к другим единомыслящим странам в Европе и поддержит меры в отношении Сербии", - заявила Османи перед началом заседания. "Нет причин, для того чтобы встречаться до того, как санкции будут приняты по отношению к Вучичу. Сначала санкции, потому можно говорить об остальном", - заявила косовоалбанский "президент". Вучич 28 сентября призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии "герои и мученики".
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
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в мире, александр вучич, приштина, косово, андрей пленкович, эди рама, белград (город), евросоюз
В мире, Александр Вучич, Приштина, Косово, Андрей Пленкович, Эди Рама, Белград (город), Евросоюз
Приштина назвала условие для переговоров с Белградом
Османи призвала ЕС ввести санкции против Вучича для переговоров с Белградом