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Путин пошутил, что знает как расширить "окно" в отношениях с Японией

Путин пошутил, что знает как расширить "окно" в отношениях с Японией - РИА Новости, 06.10.2023

Путин пошутил, что знает как расширить "окно" в отношениях с Японией

Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" после вопроса об отношениях с Японией пошутил о том, что он плотник четвертого разряда и знает, как... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-05T20:05

2023-10-05T20:05

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" после вопроса об отношениях с Японией пошутил о том, что он плотник четвертого разряда и знает, как снова сделать окно в данных взаимоотношениях. "Я плотник четвертого разряда, я знаю, как окна строить. Не беспокойтесь... расширим, если потребуется, если соответствует нашим национальным интересам, поработаем над этим", - сказал Путин. В августе лидеры США, Японии и Южной Кореи провели трехсторонний саммит в Вашингтоне. По итогам переговоров стороны договорились о ежегодных военных учениях. Вашингтон, Токио и Сеул также условились вводить координированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя саммит, заявил, что США при сотрудничестве с Южной Кореей и Японией не хотят создавать "азиатскую версию НАТО".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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япония, россия, сша, нато, владимир путин, в мире