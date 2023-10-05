https://ria.ru/20231005/oon-1900766953.html

Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин

Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин

Если отправить устав ООН на свалку истории, миру грозит всеобщий хаос, но международному праву нужны изменения, и проводить их необходимо на основе сегодняшних... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:57

2023-10-05T17:57

2023-10-05T18:36

оон

россия

владимир путин

политика

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если отправить устав ООН на свалку истории, миру грозит всеобщий хаос, но международному праву нужны изменения, и проводить их необходимо на основе сегодняшних реалий и роста влияния в мире ряда стран, заявил президент России Владимир Путин."Есть опасность того, что мы имеющиеся системы международных правил, именно настоящих правил, права международного на основе устава ООН устраним, а нового пока ничего не создано, и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Он и так имеет место, его элементы имеют место быть. Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям", - сказал Путин на клубе "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220630/oon-1799236105.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, россия, владимир путин, политика