https://ria.ru/20231005/oon-1900766953.html
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин
Если отправить устав ООН на свалку истории, миру грозит всеобщий хаос, но международному праву нужны изменения, и проводить их необходимо на основе сегодняшних... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:57
2023-10-05T17:57
2023-10-05T18:36
оон
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900757028_0:51:3114:1803_1920x0_80_0_0_220369d11fc861723fd7a9dc0b3838c1.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если отправить устав ООН на свалку истории, миру грозит всеобщий хаос, но международному праву нужны изменения, и проводить их необходимо на основе сегодняшних реалий и роста влияния в мире ряда стран, заявил президент России Владимир Путин."Есть опасность того, что мы имеющиеся системы международных правил, именно настоящих правил, права международного на основе устава ООН устраним, а нового пока ничего не создано, и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Он и так имеет место, его элементы имеют место быть. Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям", - сказал Путин на клубе "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220630/oon-1799236105.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900757028_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_07442bd487f2cb6f6b233940e4a7e382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, россия, владимир путин, политика
ООН, Россия, Владимир Путин, Политика
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин
Путин: если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если отправить устав ООН на свалку истории, миру грозит всеобщий хаос, но международному праву нужны изменения, и проводить их необходимо на основе сегодняшних реалий и роста влияния в мире ряда стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть опасность того, что мы имеющиеся системы международных правил, именно настоящих правил, права международного на основе устава ООН устраним, а нового пока ничего не создано, и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Он и так имеет место, его элементы имеют место быть. Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям", - сказал Путин на клубе "Валдай".
Устав ООН предотвратил третью мировую войну, заявил Медведев