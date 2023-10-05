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Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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17:57 05.10.2023 (обновлено: 18:36 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/oon-1900766953.html
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин
Если отправить устав ООН на свалку истории, миру грозит всеобщий хаос, но международному праву нужны изменения, и проводить их необходимо на основе сегодняшних... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:57
2023-10-05T18:36
оон
россия
владимир путин
политика
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если отправить устав ООН на свалку истории, миру грозит всеобщий хаос, но международному праву нужны изменения, и проводить их необходимо на основе сегодняшних реалий и роста влияния в мире ряда стран, заявил президент России Владимир Путин."Есть опасность того, что мы имеющиеся системы международных правил, именно настоящих правил, права международного на основе устава ООН устраним, а нового пока ничего не создано, и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Он и так имеет место, его элементы имеют место быть. Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям", - сказал Путин на клубе "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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оон, россия, владимир путин, политика
ООН, Россия, Владимир Путин, Политика
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен, заявил Путин

Путин: если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если отправить устав ООН на свалку истории, миру грозит всеобщий хаос, но международному праву нужны изменения, и проводить их необходимо на основе сегодняшних реалий и роста влияния в мире ряда стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть опасность того, что мы имеющиеся системы международных правил, именно настоящих правил, права международного на основе устава ООН устраним, а нового пока ничего не создано, и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Он и так имеет место, его элементы имеют место быть. Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям", - сказал Путин на клубе "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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