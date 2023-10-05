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Почти 70 тысяч беременных Подмосковья получили онлайн-консультацию врача - РИА Новости, 05.10.2023
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Новости Подмосковья
 
12:02 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/onlayn-konsultatsiya-1900636994.html
Почти 70 тысяч беременных Подмосковья получили онлайн-консультацию врача
Почти 70 тысяч беременных Подмосковья получили онлайн-консультацию врача - РИА Новости, 05.10.2023
Почти 70 тысяч беременных Подмосковья получили онлайн-консультацию врача
В Московской области около 70 тысяч беременных жительниц проконсультировались с врачом онлайн, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:02
2023-10-05T12:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московской области около 70 тысяч беременных жительниц проконсультировались с врачом онлайн, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В рамках проекта "Наша женская консультация" беременным доступна телемедицина. Подобные приемы через интернет позволяют узнать расшифровку анализов, получить консультацию у психолога, посетить обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды и получить прочие услуги. "Телемедицинские консультации позволяют сэкономить время на походе в поликлинику или женскую консультацию, так как женщина может получить медицинскую помощь в любом удобном для нее месте. Всего сначала года такой услугой воспользовались уже почти 70 тысяч беременных женщин", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что для записи на телемедицинскую консультацию следует обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику. В регионе работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье". Там размещена информация о системе родовспоможения в Московской области.
https://ria.ru/20230926/retsepty-1898785134.html
московская область (подмосковье)
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Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Почти 70 тысяч беременных Подмосковья получили онлайн-консультацию врача

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина со смартфоном
Беременная женщина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© iStock.com / dolgachov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московской области около 70 тысяч беременных жительниц проконсультировались с врачом онлайн, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В рамках проекта "Наша женская консультация" беременным доступна телемедицина. Подобные приемы через интернет позволяют узнать расшифровку анализов, получить консультацию у психолога, посетить обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды и получить прочие услуги.
"Телемедицинские консультации позволяют сэкономить время на походе в поликлинику или женскую консультацию, так как женщина может получить медицинскую помощь в любом удобном для нее месте. Всего сначала года такой услугой воспользовались уже почти 70 тысяч беременных женщин", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что для записи на телемедицинскую консультацию следует обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику. В регионе работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье". Там размещена информация о системе родовспоможения в Московской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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