https://ria.ru/20231005/onlayn-konsultatsiya-1900636994.html

Почти 70 тысяч беременных Подмосковья получили онлайн-консультацию врача

Почти 70 тысяч беременных Подмосковья получили онлайн-консультацию врача - РИА Новости, 05.10.2023

Почти 70 тысяч беременных Подмосковья получили онлайн-консультацию врача

В Московской области около 70 тысяч беременных жительниц проконсультировались с врачом онлайн, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:02

2023-10-05T12:02

2023-10-05T12:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московской области около 70 тысяч беременных жительниц проконсультировались с врачом онлайн, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В рамках проекта "Наша женская консультация" беременным доступна телемедицина. Подобные приемы через интернет позволяют узнать расшифровку анализов, получить консультацию у психолога, посетить обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды и получить прочие услуги. "Телемедицинские консультации позволяют сэкономить время на походе в поликлинику или женскую консультацию, так как женщина может получить медицинскую помощь в любом удобном для нее месте. Всего сначала года такой услугой воспользовались уже почти 70 тысяч беременных женщин", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что для записи на телемедицинскую консультацию следует обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику. В регионе работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье". Там размещена информация о системе родовспоможения в Московской области.

https://ria.ru/20230926/retsepty-1898785134.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова