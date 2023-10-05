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СК проверяет, почему онкобольному в Великом Новгороде отказали в лечении - РИА Новости, 05.10.2023
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14:11 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/onkologiya-1900680615.html
СК проверяет, почему онкобольному в Великом Новгороде отказали в лечении
СК проверяет, почему онкобольному в Великом Новгороде отказали в лечении - РИА Новости, 05.10.2023
СК проверяет, почему онкобольному в Великом Новгороде отказали в лечении
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, действительно ли пациенту одной из больниц Великого Новгорода отказали в помощи из-за того, что медперсонал... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:11
2023-10-05T14:11
происшествия
великий новгород
россия
новгородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, действительно ли пациенту одной из больниц Великого Новгорода отказали в помощи из-за того, что медперсонал якобы боялся заразиться раком, сообщает в четверг региональное СУСК. Поводом стало видеообращение новгородского зоозащитника Семена Мялкина, страдающего онкологическим заболеванием. По словам мужчины, он попал в клинику №1 Великого Новгорода с температурой под 40 в конце сентября. По утверждению мужчины, лекарств не получил и помощи ему никто не оказал, а медсестры якобы заявили, что рак кожи может быть заразен. "Для проверки изложенных доводов следственными органами СК РФ по Новгородской области организована проверка. Председатель СК поручил руководителю следственного управления Супруну Н.Н. представить доклад по изложенным в видеообращении доводам о первоначальных результатах проверки", - говорится в пресс-релизе. Как пояснили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона, в настоящее время медицинская помощь пациенту оказывается в полном объеме. "Проведено полное обследование, консультации узких специалистов. На фоне проводимого комплексного лечения отмечается положительная динамика. Приказом главного врача назначена внутренняя проверка качества оказания медицинской помощи. Затребованы объяснительные сотрудников. По результатам проверки будет дана оценка действиям персонала учреждения", - уточнили в минздраве.
https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html
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россия
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происшествия, великий новгород, россия, новгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет, почему онкобольному в Великом Новгороде отказали в лечении

СК выяснит, правда ли в Новгороде отказались лечить мужчину из-за рака кожи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, действительно ли пациенту одной из больниц Великого Новгорода отказали в помощи из-за того, что медперсонал якобы боялся заразиться раком, сообщает в четверг региональное СУСК.
Поводом стало видеообращение новгородского зоозащитника Семена Мялкина, страдающего онкологическим заболеванием. По словам мужчины, он попал в клинику №1 Великого Новгорода с температурой под 40 в конце сентября. По утверждению мужчины, лекарств не получил и помощи ему никто не оказал, а медсестры якобы заявили, что рак кожи может быть заразен.
"Для проверки изложенных доводов следственными органами СК РФ по Новгородской области организована проверка. Председатель СК поручил руководителю следственного управления Супруну Н.Н. представить доклад по изложенным в видеообращении доводам о первоначальных результатах проверки", - говорится в пресс-релизе.
Как пояснили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона, в настоящее время медицинская помощь пациенту оказывается в полном объеме. "Проведено полное обследование, консультации узких специалистов. На фоне проводимого комплексного лечения отмечается положительная динамика. Приказом главного врача назначена внутренняя проверка качества оказания медицинской помощи. Затребованы объяснительные сотрудников. По результатам проверки будет дана оценка действиям персонала учреждения", - уточнили в минздраве.
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ПроисшествияВеликий НовгородРоссияНовгородская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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