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ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 05.10.2023

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T02:58

2023-10-05T02:58

2023-10-05T02:58

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.05 - населенный пункт Нетайлово – Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.30 - населенный пункт Нетайлово – Донецк (Киевский районе): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. В 2.15 украинские войска выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Ясиноватскому району. Затем, в 2.30 они выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html

донецк

украина

донецкая народная республика

россия

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, россия, происшествия