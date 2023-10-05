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ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили в среду вечером шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:23
2023-10-05T00:23
2023-10-05T00:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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нато
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду вечером шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку