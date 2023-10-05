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ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:23 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/obstrely-1900570799.html
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили в среду вечером шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:23
2023-10-05T00:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду вечером шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

СЦКК: украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду вечером шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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