https://ria.ru/20231005/obstrely-1900570471.html

ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.10.2023

ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 118 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:19

2023-10-05T00:19

2023-10-05T00:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 118 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпущено 118 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия