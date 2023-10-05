https://ria.ru/20231005/obstrely-1900570471.html
ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 118 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:19
2023-10-05T00:19
2023-10-05T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887340406_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_98c08071e626a9577a86c3a9a63df5f2.jpg
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 118 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпущено 118 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html
донецкая народная республика
донецк
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887340406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18ad7098498321c5b50dd2a156c71903.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР