https://ria.ru/20231005/obstrel-1900701634.html

Четверо детей пострадали при обстреле Горловки

Четверо детей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.10.2023

Четверо детей пострадали при обстреле Горловки

Четверо детей ранены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:17

2023-10-05T15:17

2023-10-05T15:17

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Четверо детей ранены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Опять трагедия! Ранено четверо детей. Боже, когда закончится этот день", - говорится в сообщении. Ранее мэр сообщал о девяти раненых. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231005/obstrel-1900652421.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия