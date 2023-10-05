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Четверо детей пострадали при обстреле Горловки
Четверо детей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.10.2023
Четверо детей пострадали при обстреле Горловки
Четверо детей ранены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:17
2023-10-05T15:17
2023-10-05T15:17
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Четверо детей ранены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Опять трагедия! Ранено четверо детей. Боже, когда закончится этот день", - говорится в сообщении. Ранее мэр сообщал о девяти раненых. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Четверо детей пострадали при обстреле Горловки
Мэр Приходько сообщил о ранении четверых детей при обстреле Горловки