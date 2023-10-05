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Украинские военные обстреляли центр Шебекино

Украинские военные обстреляли центр Шебекино - РИА Новости, 05.10.2023

Украинские военные обстреляли центр Шебекино

Украинские военные обстреляли центр города Шебекино Белгородской области, прямое попадание есть в пекарню и торговый центр, предварительно пострадавших нет,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:28

2023-10-05T12:28

2023-10-05T12:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр города Шебекино Белгородской области, прямое попадание есть в пекарню и торговый центр, предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под повторным обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал… В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в городе осколками снарядов также посекло два административных здания и один коммерческий павильон. В поселке Шебекинский повреждены восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус."Оперативные службы находятся на месте. В ближайшее время начнется подворовой обход территорий", - уточнил глава области.Утром 1 октября ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, три человека получили осколочные ранения. Были повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

шебекино

белгородская область

харьковская область

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вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков