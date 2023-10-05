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Украинские военные обстреляли центр Шебекино - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 05.10.2023 (обновлено: 12:53 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900646771.html
Украинские военные обстреляли центр Шебекино
Украинские военные обстреляли центр Шебекино - РИА Новости, 05.10.2023
Украинские военные обстреляли центр Шебекино
Украинские военные обстреляли центр города Шебекино Белгородской области, прямое попадание есть в пекарню и торговый центр, предварительно пострадавших нет,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:28
2023-10-05T12:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр города Шебекино Белгородской области, прямое попадание есть в пекарню и торговый центр, предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под повторным обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал… В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в городе осколками снарядов также посекло два административных здания и один коммерческий павильон. В поселке Шебекинский повреждены восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус."Оперативные службы находятся на месте. В ближайшее время начнется подворовой обход территорий", - уточнил глава области.Утром 1 октября ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, три человека получили осколочные ранения. Были повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
шебекино
белгородская область
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вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков
Украинские военные обстреляли центр Шебекино

Гладков сообщил об украинском обстреле центра Шебекино

© Фото очевидцаПоследствия обстрела ВСУ центра Шебекино
Последствия обстрела ВСУ центра Шебекино
© Фото очевидца
Последствия обстрела ВСУ центра Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр города Шебекино Белгородской области, прямое попадание есть в пекарню и торговый центр, предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под повторным обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал… В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе осколками снарядов также посекло два административных здания и один коммерческий павильон. В поселке Шебекинский повреждены восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус.
"Оперативные службы находятся на месте. В ближайшее время начнется подворовой обход территорий", - уточнил глава области.
Утром 1 октября ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, три человека получили осколочные ранения. Были повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав Гладков
 
 
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